Indaga Anticorrupción a exfuncionarios del INAI por omisiones

CDMX.-La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que la dependencia investiga de oficio a ex funcionarios del desaparecido INAI por omitir multas, sanciones y verificaciones relacionadas con la protección de datos personales en manos de particulares.

En la mañanera, la funcionaria sostuvo que, al recibir los archivos del organismo autónomo, encontraron expedientes sin concluir, algunos de los cuales habían prescrito sin que se realizaran acciones.

“El INAI no hizo nunca multas, no sólo no hizo multas, sino esa área nos entregó todos los expedientes sin concluir, es decir, los guardó en un cajón, algunos le prescribieron en el cajón y de los otros no hubo acciones al respecto en todo lo que se refiere a la protección de datos en manos de particulares”, afirmó.