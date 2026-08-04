Indaga Anticorrupción a exfuncionarios del INAI por omisiones

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    Indaga Anticorrupción a exfuncionarios del INAI por omisiones
    La funcionaria sostuvo que, al recibir los archivos del organismo autónomo, encontraron expedientes sin concluir. Cuartoscuro

Raquel Buenrostro informó que se investiga de oficio a exfuncionarios públicos por omitir multas, sanciones y verificaciones

CDMX.-La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que la dependencia investiga de oficio a ex funcionarios del desaparecido INAI por omitir multas, sanciones y verificaciones relacionadas con la protección de datos personales en manos de particulares.

En la mañanera, la funcionaria sostuvo que, al recibir los archivos del organismo autónomo, encontraron expedientes sin concluir, algunos de los cuales habían prescrito sin que se realizaran acciones.

“El INAI no hizo nunca multas, no sólo no hizo multas, sino esa área nos entregó todos los expedientes sin concluir, es decir, los guardó en un cajón, algunos le prescribieron en el cajón y de los otros no hubo acciones al respecto en todo lo que se refiere a la protección de datos en manos de particulares”, afirmó.

SE DETERMINARÁN RESPONSABILIDADES

Buenrostro aseguró que las omisiones fueron identificadas desde la entrega de los archivos del Instituto y que ya se inició el procedimiento para determinar responsabilidades administrativas.

“Entonces nosotros ahí sí tenemos de oficio, digamos, una investigación contra aquellos servidores públicos que fueron omisos ante la aplicación de multas, sanciones y verificaciones.

“Eso sí está, ya está registrado, lo tenemos identificado, fueron de las primeras cosas que identificamos durante el acta de entrega y estamos en proceso de investigación para fincar las responsabilidades administrativas correspondientes”, señaló.

DESAPARICIÓN DEL INAI

El 9 de mayo de 2025, el INAI entregó formalmente sus expedientes y archivos a la Secretaría Anticorrupción, luego de que la reforma constitucional de simplificación orgánica ordenó su extinción.

Desde entonces, la dependencia asumió directamente la protección de datos personales, mientras que el nuevo organismo desconcentrado “Transparencia para el Pueblo” quedó encargado de garantizar el acceso a la información de la Administración Pública Federal.

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