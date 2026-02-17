Auditoría forense a Inai detecta viajes no justificados, ‘moches’ y contratos sin soporte por 7.3 mdp

Noticias
/ 17 febrero 2026
    Auditoría forense a Inai detecta viajes no justificados, ‘moches’ y contratos sin soporte por 7.3 mdp
    El informe, que resguarda nombres, incluye la entrevista a un empleado que refirió haber sido usado como “achichincle”. ESPECIAL
El Universal
El Universal

Auditorías

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


ASF
INAI

El informe incluye señalamientos por comisiones y servicios no acreditados, además de un testimonio sobre transferencias y entregas de efectivo

CDMX.- Previo a su extinción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y concluyó que existen indicios de presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas, con un probable daño al erario por 7 millones 356 mil 600 pesos.

La Auditoría de Cumplimiento Forense 2024-0-44100-23-0227-2025 reportó, entre otros hallazgos, viajes y comisiones no justificados, presunta entrega de “moches” e inconsistencias en contratos de servicios, en la revisión correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

En el apartado de comisiones, la ASF señaló pagos sin acreditar la totalidad de la documentación requerida para comprobar comisiones nacionales e internacionales de comisionados del Pleno, servidores públicos y personas invitadas externas, por un monto de 2 millones 984 mil 200 pesos. En ese mismo rubro, indicó que se identificó el uso de recursos humanos para fines distintos a los previstos en la normativa aplicable al Instituto.

El informe, que resguarda nombres, incluye la entrevista a un empleado que refirió haber sido usado como “achichincle” y describió transferencias de dinero para compras personales. La ASF asentó que, según esa declaración, el trabajador y su madre recibieron en conjunto 678 mil pesos para entregarlos después en efectivo, sin que se hallara referencia de esos ingresos o de intereses en la declaración anual del ISR ante el SAT.

En materia de contratación, la Auditoría reportó el pago a Ocram Seyer, S.A. de C.V., por 4 millones 200 mil pesos, sin contar con la totalidad de la documentación que acreditara el servicio integral de limpieza de enero a diciembre de 2024.

También consignó pagos a Axtel, S.A.B. de C.V., por 114 mil 400 pesos, sin acreditar la ubicación de un equipo switch y 10 dispositivos de seguridad para acceso inalámbrico pagados en 2024, así como a CONSERMACOM, S.A. de C.V., por 57 mil 700 pesos, sin acreditar el formato de entrega-recepción de material e ingreso de equipos correspondientes a octubre de 2024.

Adicionalmente, la ASF indicó que el Inai contrajo compromisos con cargo al presupuesto 2024 sin contar con autorización del Pleno para una contratación plurianual y observó omisiones de verificación en documentación y evidencias vinculadas a servicios de seguridad y vigilancia, así como en el cumplimiento de requisitos de elementos asignados conforme a anexos técnicos de contratos celebrados con la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.

En el componente tecnológico, el informe apuntó que el Inai no estableció parámetros técnicos estandarizados para aprovechar reportes de operación de sistemas de seguridad, al no definir umbrales críticos ni líneas base para análisis de tráfico, consumo de ancho de banda y clasificación de incidentes. Por estos hallazgos, la ASF determinó seis recomendaciones, cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 14 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observación.

