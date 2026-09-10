INE arranca proceso electoral 2026-2027... ¿Qué se elige en las próximas elecciones en México?

De acuerdo con la información presentada por el organismo electoral, en el proceso participarán 31 entidades de la República Mexicana , donde se contempla la renovación de un total de 19 mil 609 cargos de elección popular .

El Instituto Nacional Electoral (INE) inicia formalmente este jueves 10 de septiembre el proceso electoral 2026-2027 , una elección que tendrá como fecha central el próximo 6 de junio de 2027. La jornada marcará la renovación de las 500 curules de la Cámara de Diputados y una amplia serie de cargos locales.

El arranque implica poner en marcha más de 500 actividades relacionadas con la organización de los comicios. Entre ellas están la actualización de la credencial para votar, la instalación de órganos desconcentrados, el registro de candidaturas, la preparación de las casillas y la capacitación de las personas que participarán como funcionarios electorales.

¿QUÉ SE ELEGIRÁ EN LAS ELECCIONES DE 2027?

La elección del 6 de junio de 2027 tendrá una dimensión federal y otra local. A nivel nacional, los ciudadanos acudirán a las urnas para renovar las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados, mientras que en las entidades participantes se definirán distintos cargos de representación popular.

El INE también colaborará con los organismos electorales locales en la planeación, organización y seguimiento de los Procesos Electorales Locales (PEL) 2026-2027. Esto permitirá coordinar actividades que van desde la preparación de las boletas hasta la instalación y operación de las casillas.

La distribución de los cargos locales contemplada para este proceso es la siguiente:

· 17 gubernaturas

· 1,098 diputaciones

· 18,057 cargos en ayuntamientos

· 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías

Con estas cifras, el proceso electoral de 2027 será uno de los ejercicios electorales de mayor alcance por el número de cargos que estarán en disputa.

ESTOS SON LOS 17 ESTADOS QUE ELEGIRÁN GUBERNATURA

Uno de los principales atractivos de la jornada electoral será la renovación de 17 gubernaturas. Los estados donde se celebrarán estos comicios son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán y Nayarit.

La lista también incluye a Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En estas entidades, los ciudadanos definirán quién encabezará el gobierno estatal durante el siguiente periodo.

Además de las gubernaturas, habrá elecciones para congresos locales y distintos cargos municipales. Por ello, las boletas que reciban los ciudadanos podrán variar dependiendo de la entidad donde tengan registrada su credencial para votar.

El proceso comenzará con distintas etapas administrativas y electorales antes de llegar al día de la votación. Entre las tareas del INE estará también la capacitación de quienes serán seleccionados para integrar las mesas directivas de casilla.

DIPUTACIONES LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y OTROS CARGOS

El 6 de junio de 2027 también se elegirán diputaciones locales en las 31 entidades que forman parte del proceso, además de ayuntamientos y alcaldías en 30 estados.

La elección contempla otros cargos específicos según las reglas electorales de cada entidad. En Campeche, por ejemplo, se renovarán juntas municipales, mientras que en Nayarit estarán en juego regidurías.

Tlaxcala también tendrá una elección particular, ya que se definirán presidencias de comunidad. Estos cargos se suman al amplio número de puestos que serán votados durante la jornada electoral.

El inicio formal del proceso este 10 de septiembre pone en marcha un calendario que incluirá el registro de candidaturas, la preparación de la documentación electoral, la capacitación de funcionarios y la organización de las casillas.

Con ello, el INE comienza los trabajos rumbo a una jornada que no sólo definirá la integración de la Cámara de Diputados, sino también buena parte de los gobiernos y congresos locales del país.