INE ordena retirar spot del PRI en Nuevo León por presunta calumnia y uso de audio filtrado

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México
/ 13 marzo 2026
    INE ordena retirar spot del PRI en Nuevo León por presunta calumnia y uso de audio filtrado
    La comisión del INE ordenó suspender un promocional del PRI por presunto uso de audio ilegal y posible calumnia en Nuevo León VANGUARDIA

INE ordenó suspender un spot del PRI por presunta calumnia y uso de audio filtrado contra actores de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió una solicitud de medidas cautelares presentada por el gobernador de Nuevo León, un diputado local y el partido Movimiento Ciudadano, en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), derivado de la difusión de un promocional identificado como “PRI NL LO NUEVO” en radio y televisión.

De acuerdo con los quejosos, el material difundido contiene contenido calumnioso y una grabación presuntamente apócrifa e ilegal, con la cual se busca asociar su imagen con situaciones negativas.

Por esta razón, solicitaron al órgano electoral la suspensión inmediata del promocional, así como la emisión de una tutela preventiva para evitar la difusión de mensajes similares.

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INE CONSIDERA QUE EL AUDIO EXCEDE LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Tras analizar la solicitud, la Comisión determinó por unanimidad de votos que, en el análisis preliminar realizado para efectos cautelares, el uso de la grabación señalada en el promocional podría exceder los límites de la libertad de expresión.

El material incluye un audio que se presenta como un “audio filtrado” y que se atribuye a un diputado local.

De acuerdo con el análisis de la Comisión, no existe certeza sobre la legalidad en la obtención de dicho audio, ni sobre si fue difundido con autorización de la persona que supuestamente aparece en la grabación.

Por esta razón, el órgano electoral consideró que su uso dentro del promocional denunciado podría constituir un elemento indebido dentro del debate político.

DETECTAN INDICIOS PRELIMINARES DE CALUMNIA ELECTORAL

Además del audio incluido en el material, la Comisión señaló que el promocional contiene elementos que, de manera preliminar, podrían constituir calumnia electoral.

Según el análisis realizado en sede cautelar, el contenido del spot atribuye directamente a los servidores públicos mencionados la comisión de un delito, lo cual podría vulnerar la normativa electoral vigente.

Debido a estas consideraciones, la Comisión resolvió ordenar medidas para suspender la difusión del material denunciado.

INE ORDENA SUSTITUIR EL PROMOCIONAL EN RADIO Y TELEVISIÓN

Como parte de la resolución, el órgano electoral ordenó al Partido Revolucionario Institucional sustituir el promocional ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Asimismo, se instruyó a las concesionarias de radio y televisión evitar la transmisión del material denunciado mientras se resuelve el fondo del asunto.

La decisión forma parte de las medidas cautelares adoptadas por el instituto con el objetivo de prevenir posibles afectaciones a los derechos político-electorales de las personas involucradas.

TUTELA PREVENTIVA FUE DECLARADA IMPROCEDENTE

En la misma resolución, la Comisión analizó la solicitud de tutela preventiva planteada por los denunciantes, la cual buscaba que el partido denunciado se abstuviera de difundir mensajes con contenido similar en el futuro.

Sin embargo, esta petición fue declarada improcedente, debido a que se refiere a hechos futuros de realización incierta, lo que impide al órgano electoral emitir una medida preventiva en ese sentido.

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CONSEJERÍA LLAMA A RESPETAR LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Aunque la tutela preventiva no fue concedida, las consejerías integrantes de la Comisión realizaron un llamado al partido político que pautó el promocional.

El exhorto señala que, en futuras comunicaciones, los partidos políticos elaboren sus mensajes dentro de los límites establecidos para la libertad de expresión, particularmente en el contexto de la propaganda político-electoral.

La resolución forma parte de los procedimientos que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral para atender denuncias relacionadas con propaganda política y posibles infracciones a la normativa electoral.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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