INE ordena retirar spot del PRI en Nuevo León por presunta calumnia y uso de audio filtrado

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió una solicitud de medidas cautelares presentada por el gobernador de Nuevo León, un diputado local y el partido Movimiento Ciudadano, en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), derivado de la difusión de un promocional identificado como “PRI NL LO NUEVO” en radio y televisión.

De acuerdo con los quejosos, el material difundido contiene contenido calumnioso y una grabación presuntamente apócrifa e ilegal, con la cual se busca asociar su imagen con situaciones negativas.

Por esta razón, solicitaron al órgano electoral la suspensión inmediata del promocional, así como la emisión de una tutela preventiva para evitar la difusión de mensajes similares.

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INE CONSIDERA QUE EL AUDIO EXCEDE LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Tras analizar la solicitud, la Comisión determinó por unanimidad de votos que, en el análisis preliminar realizado para efectos cautelares, el uso de la grabación señalada en el promocional podría exceder los límites de la libertad de expresión.

El material incluye un audio que se presenta como un “audio filtrado” y que se atribuye a un diputado local.

De acuerdo con el análisis de la Comisión, no existe certeza sobre la legalidad en la obtención de dicho audio, ni sobre si fue difundido con autorización de la persona que supuestamente aparece en la grabación.

Por esta razón, el órgano electoral consideró que su uso dentro del promocional denunciado podría constituir un elemento indebido dentro del debate político.