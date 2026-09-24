Inflación en México se sitúa en el 3.42% en la primera quincena de septiembre

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó un 0.33% respecto a la quincena anterior, frente al incremento del 0.18% observado en el mismo periodo del año pasado.

La inflación general en México se situó en el 3.42% interanual en la primera quincena de septiembre, por debajo del 3.74% registrado en el mismo periodo de 2025, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque excluye bienes y servicios de alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, subió un 0.17% quincenal y un 3.79% interanual.

Mientras, el índice no subyacente se elevó un 0.88% respecto a la quincena anterior y un 2.17% interanual.

Dentro del componente subyacente, las mercancías avanzaron un 0.13% en la quincena y un 3.22% en el año, mientras que los servicios aumentaron un 0.21% quincenal y un 4.33% interanual.

En los no subyacentes, los precios de los productos agropecuarios se elevaron un 1.71% respecto al periodo inmediato anterior y un 0.35% interanual.

Por su parte, los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron un 0.24% quincenal y un 3.67% anual. Por separado, las tarifas autorizadas por el Gobierno crecieron un 7.75% interanual.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 bienes y servicios, se elevó un 0.50% a tasa quincenal y un 3.24% interanual.

Entre las categorías de consumo con mayores incrementos interanuales estuvieron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7.44%), los restaurantes y servicios de alojamiento (6.25%), los servicios educativos (5.85%), los seguros y servicios financieros (5.65%) y la salud (4.60%).

Los productos genéricos que más subieron en la quincena fueron el jitomate (22.79%), la cebolla (8.61%), la educación primaria (5.85%), la secundaria (5.33%), el gas doméstico LP (1.97%) y el pollo (1.53%).