Instalarán en México planta de vacunas ARNm

México
/ 10 febrero 2026
    La tecnología que se contempla ya fue usada para desarrollar las vacunas contra COVID-19 aplicadas en México y otros países. UNSPLASH

La Secretaría de Salud detalló que acuerdo firmado por la presidenta Sheinbaum incluye planta para producir vacunas de ácido ribonucleico

El Memorándum de Entendimiento con las empresas Moderna, Laboratorios Liomont y Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), anunciado el lunes, incluye el proyecto de instalar en México una planta de producción de vacunas de ácido ribonucleico (ARN) mensajero, destacó la Secretaría de Salud.

En un comunicado, precisó que el acuerdo estratégico, suscrito en el marco del Plan México, tiene como objetivos centrales crear capacidades productivas de vacunas de ARNm en México, desarrollar capacidades nacionales de investigación basadas en esta tecnología de vanguardia y fortalecer la respuesta del sistema de salud ante emergencias sanitarias.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum firma convenio para producir vacunas de ARN mensajero en México

La tecnología fue empleada para desarrollar algunas de las vacunas contra COVID-19 aplicadas en México y en numerosos países.

Como parte del acuerdo, explicó la Ssa, Laboratorios Liomont fungirá como licenciatario, titular del registro sanitario y proveedor local en México de las vacunas de ARNm desarrolladas por Moderna.

El convenio, detalló, contempla la adquisición de 10 millones de dosis anuales entre 2025 y 203, compras que ya estaban consideradas dentro de la planeación anual del Estado mexicano, pero con beneficios adicionales para el país en términos de transferencia de tecnología, desarrollo industrial e innovación.

“Uno de los componentes más relevantes del Memorándum es el establecimiento de un plan para la instalación de una planta de vacunas de ARNm en México, mediante un proceso escalonado de transferencia de tecnología de Moderna a Laboratorios Liomont”, apuntó.

“En una primera etapa, se llevará a cabo la producción local del llenado y acondicionado del producto farmacéutico (Drug Product). En una segunda etapa, se avanzará hacia la fabricación en México de la sustancia farmacéutica (Drug Substance), que incluye la producción de ARN mensajero y nanopartículas lipídicas, componentes clave de este tipo de vacunas”.

El proceso, remarcó, representa un paso estratégico para el desarrollo de capacidades industriales avanzadas y para el fortalecimiento de la soberanía sanitaria del País.

Adicionalmente, precisó, el acuerdo contempla que instituciones nacionales participarán en ensayos clínicos patrocinados por Moderna, lo que contribuirá a fortalecer la generación de evidencia científica, la formación de talento especializado y las capacidades de investigación clínica en el País.

En tanto, señaló, Birmex participará en la comercialización de las vacunas, recibiendo beneficios directos derivados de la producción nacional.

El memorándum, destacó, prevé que en caso de una declaratoria oficial de pandemia exista la posibilidad de reservar capacidad productiva de sustancia farmacéutica para el desarrollo de nuevas vacunas.

Laboratorios Liomont informó por su parte que cuenta con la infraestructura, el conocimiento técnico y el talento humano necesarios para ejecutar el proyecto.

En 2021 y 2022, detalló, la empresa fabricó más de 100 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 destinadas a México y a países de América Latina.

Salud

Reforma

Reforma

