Intoxicación en Puebla: Resultado positivo a fentanilo en niña fue por medicamentos, concluye la Fiscalía

El caso de la intoxicación de seis menores de edad en Huauchinango, Puebla, por comer tamales en la vía pública, se viralizó rápidamente luego de que la Secretaría de Salud (SSa) estatal confirmó que una niña dio positivo a fentanilo. Ante esto, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado, en el que asegura que el resultado positivo a la droga no fue por el consumo de alimentos, sino por los medicamentos aplicados durante la atención médica que recibió la menor en el Hospital General del municipio. TE PUEDE INTERESAR: Alarma en Puebla: siete menores intoxicados y una niña positiva a fentanilo; piden frenar redes de droga ESTE ES EL CUADRO CLÍNICO DE LA MENOR QUE DIO POSITIVO A FENTANILO TRAS INTOXICACIÓN El Médico Legista adscrito a la Fiscalía realizó la valoración debida, “incluyendo a una menor que se encontraba hospitalizada en la cama 7, encontrando a la paciente orientada, con lenguaje coherente y congruente, recostada en cama y neurológicamente íntegra, con diagnóstico de intoxicación alimenticia, más crisis convulsiva”.

Se detalló que el resultado positivo al fentanilo se le atribuye a que la menor estuvo hospitalizada más de 10 horas, periodo durante el cual se le administraron medicamentos de uso hospitalario para el manejo clínico de crisis convulsivas. Mientras tanto, la FGE recabó muestras de alimentos y orina que, tras un análisis, dieron negativo a drogas de abuso, incluyendo barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos. Hasta el momento, se informó que todos los afectados recibieron el alta hospitalaria tras ser estabilizados.

FISCALÍA DE PUEBLA AÚN DESCONOCE EL ORIGEN DE LA INTOXICACIÓN Las muestras de alimentos tomadas permanecen en proceso de estudio especializado, mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas, debido a la complejidad de su composición. Con este proceso, se prevé obtener el origen de la intoxicación. “La Fiscalía General del Estado de Puebla continúa con las diligencias correspondientes, incluyendo entrevistas, análisis periciales y revisión de indicios, a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a derecho”.