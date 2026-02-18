Alarma en Puebla: siete menores intoxicados y una niña positiva a fentanilo; piden frenar redes de droga

Noticias
/ 18 febrero 2026
    Alarma en Puebla: siete menores intoxicados y una niña positiva a fentanilo; piden frenar redes de droga
    Una intoxicación por consumo de alimentos encendió alertas sanitarias tras confirmarse un resultado positivo a fentanilo en una niña de 10 años. ESPECIAL

El caso abrió llamados a reforzar acciones contra las redes de esta droga y a esclarecer el origen de la contaminación

PUEBLA, PUE.- El martes 17 de febrero, la Secretaría de Salud de Puebla informó que una menor de 10 años dio positivo a fentanilo tras presentar un cuadro de intoxicación luego de consumir alimentos en la vía pública en el municipio de Huauchinango.

En el mismo hecho, otros seis menores, de entre 2 y 11 años, fueron trasladados e ingresados al Hospital General del municipio al presentar síntomas de intoxicación alimentaria, presuntamente relacionados con el consumo de tamales.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum advierte ‘especulación’ en arbitrajes internacionales; propone ajustes en revisión del T-MEC

La dependencia estatal no precisó si el resultado positivo a fentanilo también fue detectado en los otros menores; en tanto, los seis restantes continuaron bajo valoración médica para determinar las causas específicas de su intoxicación.

Tras darse a conocer el caso, el embajador Ronald Johnson lamentó lo ocurrido y advirtió que el fentanilo “no distingue” entre nacionalidades, al referirse a Estados Unidos y México, y que “tampoco hace diferencia entre un adulto y un niño indefenso”.

TE PUEDE INTERESAR: PAN pide exhorto a la FGR para indagar señalamientos del libro ‘Ni venganza ni perdón’

El diplomático llamó a desmantelar las redes que distribuyen esta droga y sostuvo que el episodio refuerza la urgencia de impedir que estas estructuras sigan afectando a comunidades en ambos países.

También expresó solidaridad con las personas afectadas y sus familias, en el marco de la atención médica que recibieron los siete menores en Huauchinango.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han informado que continúan las valoraciones y el seguimiento del caso para esclarecer el origen de la intoxicación y la presencia de la sustancia detectada en la menor.

El Universal

El Universal

