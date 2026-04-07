Invalida INE 160 mil afiliados de Morena por falta de autenticidad

En los últimos meses, el Instituto Nacional Electoral (INE) tumbó la validación de más de 160 mil afiliaciones de Morena al no poder demostrar su autenticidad. Pese a que el partido guinda presume un padrón de 12 millones de personas, el uso de una aplicación propia no avalada por la autoridad y la duplicidad de registros con organizaciones en proceso de formación han puesto bajo la lupa la veracidad de su militancia. Morena ha invertido millones de pesos del erario en campañas de empadronamiento; sin embargo, el INE detectó que el método de registro carece de controles básicos de seguridad. A diferencia del PRI y el PVEM, que utilizan la aplicación oficial del Instituto, Morena emplea una herramienta propia que omite requisitos obligatorios.

El INE detectó que la aplicación de Morena recopila datos personales, imágenes de la credencial de elector y firmas; Sin embargo, advirtió que estas últimas no parecen ser autógrafas ni manuscritas digitalizadas, lo que pone en duda su validez. Además, la app de Morena no exige la validación biométrica facial en tiempo real (requisito indispensable para evitar el uso de bases de datos o credenciales ajenas) ni tampoco cuenta con el físico original de la manifestación de voluntad del ciudadano. “Si bien se trata de formatos digitales, estos no cumplen con los requisitos que permiten a esta autoridad comprobar su validez” , advirtió la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE en un documento enviado a los consejeros. COMPARTIDOS En un acuerdo aprobado el martes pasado, se reveló que el Consejo General del INE envió 10 oficios a Morena para solicitar información sobre millas de afiliados duplicados con organizaciones en proceso de registro. De estos, el partido ignoró cinco y respondió los cinco restantes con información insuficiente para garantizar su autenticidad. Ante la falta de respuesta de la dirigencia morenista a los requerimientos de información, el INE otorgó la validez de los 160 mil registros a las organizaciones civiles, restándoselos al partido oficial. Incluso, algunas agrupaciones han acusado directamente a Morena de “bloquear” su registro mediante el robo de afiliaciones.

La dirigencia nacional morenista registró en el sistema de afiliaciones del INE alrededor de 12 millones de militantes. Sin embargo, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos no revisa la autenticidad de todas las afiliaciones que registran las fuerzas políticas nacionales ni les solicita la información detallada de estas.

Dicha área únicamente requiere comprobar la autenticidad de una afiliación cuando un ciudadano denuncia una incorporación ilegal al padrón o durante el proceso de creación de nuevos partidos políticos. CIERRE DE PADRONES Con el proceso electoral de 2027 en el horizonte, el INE cerró formalmente los padrones el pasado 31 de marzo. Ahora, la autoridad electoral tiene hasta el 4 de mayo para realizar la depuración final y verificar que todos los partidos cumplan con el mínimo legal de 264 mil 190 afiliados dispersos en al menos 17 entidades, un 0.26 por ciento del padrón federal. Después de esa “depuración”, el INE publicará los padrones en su página.

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