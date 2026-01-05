Morena fija ruta para reforma electoral y cambios al INE desde junio

/ 5 enero 2026
    Morena fija ruta para reforma electoral y cambios al INE desde junio
    Explicó que, al tratarse de una reforma constitucional, será necesario remitirla a los congresos locales para su validación. /FOTO: ESPECIAL

La agenda legislativa del primer semestre del año incluye definiciones clave en materia electoral, con plazos que abarcan reformas constitucionales y adecuaciones legales

CDMX.- La mayoría legislativa en el Congreso de la Unión planea aprobar la reforma electoral a mediados de marzo, durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, y comenzar en junio con los cambios institucionales y de funcionarios, de acuerdo con la Hoja de Ruta presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, Monreal detalló que entre marzo y abril se prevé aprobar las reformas constitucionales y, de ser necesario, convocar a periodos extraordinarios en mayo o julio para sacar adelante los cambios a leyes secundarias que deberán alinearse con la nueva reforma electoral.

Explicó que, al tratarse de una reforma constitucional, será necesario remitirla a los congresos locales para su validación. “Se requiere la aprobación del permanente, es decir, de la mitad más uno de las legislaturas estatales, regresar los votos, hacer el cómputo de constitucionalidad y entonces iniciar la reforma a nivel secundario en la ley electoral”, indicó.

De acuerdo con el calendario presentado, el 4 de abril la Cámara de Diputados deberá ratificar o nombrar a tres nuevos consejeros del órgano electoral, “si acaso sigue el Consejo General del Instituto Nacional Electoral”, según se establece en el documento.

A partir de junio, se realizarán los cambios institucionales derivados de la reforma, lo que incluirá el nombramiento de funcionarios, así como la adecuación de estructuras y procedimientos administrativos del sistema electoral.

En julio, iniciará el diseño normativo y reglamentario del INE o del eventual INEC, en caso de aprobarse la creación de un nuevo órgano, además de la expedición de reglamentos y lineamientos necesarios para su operación.

Para septiembre, con el arranque del proceso electoral de 2027, la Cámara de Diputados deberá ajustar el Presupuesto de Egresos del año siguiente para adecuarlo a la reforma constitucional y a las nuevas estructuras institucionales.

Finalmente, durante 2027, de manera gradual, la Cámara Baja procederá al nombramiento de nuevos consejeros electorales, conforme a las reglas que se establezcan en la legislación secundaria.

“Esta es más o menos la ruta de la reforma electoral; si se presenta dentro del periodo, hasta el 15 de enero, tenemos margen, pero hay tiempos fatales que, de retrasarse, dificultarían el análisis”, concluyó Monreal. Con información de El Universal

