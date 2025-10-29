Invertirá grupo energético COX 4 billones de dólares en Nuevo León
Samuel García anunció la llegada de COX a Nuevo León con una inversión millonaria en proyectos de energía renovable y generación de empleo
Monterrey, Nuevo León.- El grupo energético COX, que adquirió Iberdrola México, realizará una inversión en Nuevo León de 4 mil 200 millones de dólares en la construcción de nuevos parques eólicos y solares en la zona metropolitana y periférica de Monterrey.
A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que como parte de su gira por la Ciudad de México, el gobernador Samuel García logró ésta importante inversión.
“La empresa COX llega a Nuevo León con una inversión muy importante de más de 4 billones de dólares y me dicen que muy probablemente van a poner ahí su Head Quarter próximamente. Proyectos muy interesantes, desde energía, desalinizar agua, el reciclaje o el reuso del agua y gas”, compartió el mandatario del estado.
El gobernador ofreció el apoyo para los inversionistas al señalar que el mejor lugar para invertir en México es Nuevo León, y al ser la entidad, la capital industrial de América Latina.
ESTIMAN GENERACIÓN DE MÁS DE 4 MIL EMPLEOS DURANTE CONSTRUCCIÓN PARQUES EÓLICOS Y SOLARES
Por su parte, el presidente ejecutivo de COX, Enrique Riquelme, compartió que los proyectos de inversión que se contemplan en la entidad generarán más de 4 mil empleos para su construcción y más de 250 trabajos permanentes.
“Queremos ser parte de este crecimiento, subirnos a ese carro y poder ser un granito de arenada para dar solución también a la necesidad de agua y energía que tienen, para que continúen creciendo”, expuso Riquelme.