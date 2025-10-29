$!Invertirá grupo energético COX 4 billones de dólares en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El grupo energético COX, que adquirió Iberdrola México, realizará una inversión en Nuevo León de 4 mil 200 millones de dólares en la construcción de nuevos parques eólicos y solares en la zona metropolitana y periférica de Monterrey.

A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que como parte de su gira por la Ciudad de México, el gobernador Samuel García logró ésta importante inversión.

TE PUEDE INTERESAR: Sube aprobación de Samuel García en Nuevo León, revela Cómo Vamos

“La empresa COX llega a Nuevo León con una inversión muy importante de más de 4 billones de dólares y me dicen que muy probablemente van a poner ahí su Head Quarter próximamente. Proyectos muy interesantes, desde energía, desalinizar agua, el reciclaje o el reuso del agua y gas”, compartió el mandatario del estado.

El gobernador ofreció el apoyo para los inversionistas al señalar que el mejor lugar para invertir en México es Nuevo León, y al ser la entidad, la capital industrial de América Latina.