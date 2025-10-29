Invertirá grupo energético COX 4 billones de dólares en Nuevo León

México
/ 29 octubre 2025
    Invertirá grupo energético COX 4 billones de dólares en Nuevo León
    El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la inversión que hará COX en Nuevo León durante su gira por la Ciudad de México Fotos: cortesía
    Invertirá grupo energético COX 4 billones de dólares en Nuevo León
    Invertirá grupo energético COX 4 billones de dólares en Nuevo León
    COX, empresa que adquirió Iberdrola México, invertirá 4,200 millones de dólares en parques eólicos y solares en Nuevo León, generando miles de empleos y posibles nuevas instalaciones corporativas Foto: Cinthya González

Samuel García anunció la llegada de COX a Nuevo León con una inversión millonaria en proyectos de energía renovable y generación de empleo

Monterrey, Nuevo León.- El grupo energético COX, que adquirió Iberdrola México, realizará una inversión en Nuevo León de 4 mil 200 millones de dólares en la construcción de nuevos parques eólicos y solares en la zona metropolitana y periférica de Monterrey.

A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que como parte de su gira por la Ciudad de México, el gobernador Samuel García logró ésta importante inversión.

TE PUEDE INTERESAR: Sube aprobación de Samuel García en Nuevo León, revela Cómo Vamos

“La empresa COX llega a Nuevo León con una inversión muy importante de más de 4 billones de dólares y me dicen que muy probablemente van a poner ahí su Head Quarter próximamente. Proyectos muy interesantes, desde energía, desalinizar agua, el reciclaje o el reuso del agua y gas”, compartió el mandatario del estado.

El gobernador ofreció el apoyo para los inversionistas al señalar que el mejor lugar para invertir en México es Nuevo León, y al ser la entidad, la capital industrial de América Latina.

$!Invertirá grupo energético COX 4 billones de dólares en Nuevo León

TE PUEDE INTERESAR: Constructoras de NL buscan materiales en Saltillo ante conflicto por pedreras

ESTIMAN GENERACIÓN DE MÁS DE 4 MIL EMPLEOS DURANTE CONSTRUCCIÓN PARQUES EÓLICOS Y SOLARES

Por su parte, el presidente ejecutivo de COX, Enrique Riquelme, compartió que los proyectos de inversión que se contemplan en la entidad generarán más de 4 mil empleos para su construcción y más de 250 trabajos permanentes.

“Queremos ser parte de este crecimiento, subirnos a ese carro y poder ser un granito de arenada para dar solución también a la necesidad de agua y energía que tienen, para que continúen creciendo, expuso Riquelme.

Temas


Economía
inversiones

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan en Guatemala el tráfico marítimo de cocaína hacia México.

Pelean Cártel de Sinaloa y CJNG por el océano Pacífico para traficar cocaína
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
Claudia Sheinbaum confía en que la cancelación de rutas al AIFA se resolverá sin tintes políticos. Además, abordó temas de agricultura, empleo y la historia técnica detrás del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

‘Esperamos que no tenga un fondo político’... Sheinbaum confía en que se resolverá cancelación de rutas al AIFA
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
La leyenda de los “dulces envenenados” en Halloween ha atemorizado por décadas, pero no hay pruebas de casos reales.

¿Dulces envenenados en Halloween?... la leyenda urbana que aqueja esta noche de Brujas