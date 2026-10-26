¿Investigan a Guadalupe Taddei en Sonora? Esto aclara la Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no tiene abierta ninguna carpeta de investigación ni denuncia formal contra Guadalupe Taddei Zavala, ex titular del órgano electoral local y actual consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

El fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, lo confirmó a través de una entrevista. El funcionario aclaró que el desempeño reciente de la servidora pública corresponde al fuero federal, por lo que las autoridades locales no están realizando ninguna indagatoria en su contra dentro de la entidad.

NO SE HA SOLICITADO INFORMACIÓN

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha solicitado información o documentación a la fiscalía estatal sobre este caso. Salas Chávez enfatizó que tampoco existen requerimientos activos ni carpetas compartidas entre la fiscalía de Sonora y organismos de nivel nacional.

Esta aclaración abarca también al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) de Sonora. La fiscalía confirmó que no hay denuncias vigentes contra el actual presidente del organismo, Nery Ruiz Arvizu, ni procesos legales abiertos en contra de la institución local.