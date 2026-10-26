¿Investigan a Guadalupe Taddei en Sonora? Esto aclara la Fiscalía

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    ¿Investigan a Guadalupe Taddei en Sonora? Esto aclara la Fiscalía
    INE Y Guadalupe Taddei, ahora expresidenta del organismo. VANGUARDIA

Gustavo Rómulo Salas desmintió investigaciones contra la funcionaria tras señalamientos de presuntas irregularidades en contratos vinculados a Cajas Graf.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no tiene abierta ninguna carpeta de investigación ni denuncia formal contra Guadalupe Taddei Zavala, ex titular del órgano electoral local y actual consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

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El fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, lo confirmó a través de una entrevista. El funcionario aclaró que el desempeño reciente de la servidora pública corresponde al fuero federal, por lo que las autoridades locales no están realizando ninguna indagatoria en su contra dentro de la entidad.

NO SE HA SOLICITADO INFORMACIÓN

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha solicitado información o documentación a la fiscalía estatal sobre este caso. Salas Chávez enfatizó que tampoco existen requerimientos activos ni carpetas compartidas entre la fiscalía de Sonora y organismos de nivel nacional.

Esta aclaración abarca también al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) de Sonora. La fiscalía confirmó que no hay denuncias vigentes contra el actual presidente del organismo, Nery Ruiz Arvizu, ni procesos legales abiertos en contra de la institución local.

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ORIGEN DE LOS SEÑALAMIENTOS

Las declaraciones de la fiscalía se dan tras la difusión de reportajes periodísticos que señalan presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Las investigaciones señalan directamente contratos otorgados a la empresa Cajas Graf durante el periodo en que Taddei dirigió el organismo electoral en Sonora.

Entre los contratos cuestionados destaca uno asignado en marzo de 2021 por un monto de 46.8 millones de pesos. Dicho acuerdo comercial tenía como objetivo la producción y entrega de papelería, junto con material utilizado durante las elecciones de ese año.

Diversos señalamientos en medios nacionales apuntan a posibles sobreprecios y redes de beneficio indirecto. Sin embargo, las autoridades locales reiteran que, hasta la fecha, no existe ningún procedimiento legal ni denuncia presentada ante las instancias de justicia en Sonora.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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