Investigan a Mirna Zavala, ex secretaria de Hacienda, por residencia ‘lujosa’

México
/ 10 agosto 2025
    Investigan a Mirna Zavala, ex secretaria de Hacienda, por residencia ‘lujosa’
    Abren carpeta de investigación contra Mirna Zavala, ex secretaria de Hacienda FOTO: CUARTO OSCURO | Margarito Pérez Retana

La Fiscalía Anticorrupción está en proceso de recolectar los elementos probatorios, antes de proceder con la declaración de Zavala

El 10 de agosto se reportó que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos comenzó una carpeta de investigación contra la ex secretaria de Hacienda del estado, Mirna Zavala.

La carpeta convoca a investigar si la exfuncionaria cometió enriquecimiento ilícito; esto a causa de haberse denunciado que ella había construido una residencia, considerada de lujo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No me asusta comparecer ante la autoridad’: Adán Augusto López ante señalamientos

Se le informó a medios de comunicación que el caso yace en la fase de integración. Por lo cual, la fiscalía aún no se ha comunicado con la ex secretaria Zavala para que haga su declaración. Hasta que la carpeta de investigación no integre todos elementos probatorios, recolectados, el caso no procederá a la siguiente fase.

Tenemos nosotros la posibilidad en este momento de integrar todos los elementos habidos y posteriormente se le hará saber en la individualización respectiva a la señalada’, afirmó el fiscal Leonel Díaz Rogel.

RENUNCIA DE MIRNA ZAVALA

Medios de información han resaltado, junto con la nota de investigación, que la ex secretaria de Hacienda, Mirna Zavala, renunció el pasado 5 de agosto, lo cual coincidió con un presunto proceso de reestructuración administrativa de las Secretarias de Hacienda y Administración.

TE PUEDE INTERESAR: Compra Alex Tonatiuh Márquez, jefe aduanal, penthouse a Coronel del Ejército

La renuncia también, presuntamente, se ha tomado en cuenta para la investigación de corrupción, por parte de la Fiscalía.

Temas


Anticorrupción
Investigación

COMENTARIOS

Selección de los editores
Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que para la creación de esta iniciativa podrán participar todas las fuerzas políticas | Foto: Cuartoscuro

Confía PAN en apertura de Sheinbaum para la reforma electoral

Diputada señala que la violencia vicaria es una forma grave de violencia de género que debe ser sancionada a nivel federal | Foto: Especial

Impulsan castigos por violencia vicaria en México

Jaime Rivera, consejero del INE, consideró que la situación podría empeorar en dos años.

Consejeros y especialistas encienden alertas en reforma electoral en México
Tras ser acusada de poseer una mansión, la titular de Hacienda de Morelos, Mirna Zavala, es investigada por la Fiscalía Anticorrupción local.

Indagan en Morelos a ex jefa por mansión; fiscalía detalla información actual del caso
Israel prevé el desplazamiento de todos los civiles de la Ciudad de Gaza para el 7 de octubre de 2025, lo que afectaría a cerca de 800 mil personas. FOTO:

La ONU denuncia que han matado a más de 500 trabajadores humanitarios en Gaza
Autoridades policíacas de Venezuela responden a vídeo de Pam Bondi

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela expresa su lealtad a Maduro
Incendios de Canyon y Gifford consumen hectáreas en California

¿Otro incendio amenaza a Los Ángeles y a todo California?
El objetivo del plan de ataque es que Israel tenga control de seguridad sobre el enclave y la creación de una administración civil pacífica “no israelí” para la Franja. FOTO:

EU defiende derecho de Israel ante plan para ocupar todo Gaza