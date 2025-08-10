Investigan a Mirna Zavala, ex secretaria de Hacienda, por residencia ‘lujosa’

El 10 de agosto se reportó que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos comenzó una carpeta de investigación contra la ex secretaria de Hacienda del estado, Mirna Zavala.

La carpeta convoca a investigar si la exfuncionaria cometió enriquecimiento ilícito; esto a causa de haberse denunciado que ella había construido una residencia, considerada de lujo.

Se le informó a medios de comunicación que el caso yace en la fase de integración. Por lo cual, la fiscalía aún no se ha comunicado con la ex secretaria Zavala para que haga su declaración. Hasta que la carpeta de investigación no integre todos elementos probatorios, recolectados, el caso no procederá a la siguiente fase.

‘Tenemos nosotros la posibilidad en este momento de integrar todos los elementos habidos y posteriormente se le hará saber en la individualización respectiva a la señalada’, afirmó el fiscal Leonel Díaz Rogel.

RENUNCIA DE MIRNA ZAVALA

Medios de información han resaltado, junto con la nota de investigación, que la ex secretaria de Hacienda, Mirna Zavala, renunció el pasado 5 de agosto, lo cual coincidió con un presunto proceso de reestructuración administrativa de las Secretarias de Hacienda y Administración.

La renuncia también, presuntamente, se ha tomado en cuenta para la investigación de corrupción, por parte de la Fiscalía.