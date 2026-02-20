Investigan al INE: Tiraron a la basura 672 mdp en boletas judiciales

México
/ 20 febrero 2026
    Investigan al INE: Tiraron a la basura 672 mdp en boletas judiciales
    Señalan el convenio específico a Talleres Gráficos de México, aun cuando existían ofertas económicas de otros proveedores menores, incumpliendo el Reglamento del INE. CUARTOOSCURO
Reforma
Reforma

ASF detecta daño al erario por 672 mdp en elección judicial, denunciando sobreimpresión injustificada y adjudicaciones directas irregulares en el INE

Irregularidades en la compra de boletas para la elección judicial y una baja participación de electores, de apenas un 13.2 por ciento del padrón electoral, provocaron que en 2025 se hayan ido a la basura 672 millones 130 mil pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Prevén ahorro de 5 mmdp al desmantelar el INE

En su informe sobre la Cuenta Pública de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió la impresión de 2 millones de boletas más de las que tenía autorizadas y lo hizo sin ninguna justificación. Además, consideró que hubo irregularidades en la adjudicación directa de la impresión de más de 600 millones de boletas electorales para el proceso de junio de 2025, pues había ofertas más económicas de otros proveedores.

Las elecciones judiciales fueron realizadas con prisa, reducción de casillas y, en el momento de la votación, prevalecieron “acordeones” que indujeron votos en favor de candidatos oficiales a jueces y ministros.

En ese marco, el INE adjudicó a Talleres Gráficos de México la impresión de boletas de la elección sin hacer un estudio de mercado, según detectó la ASF; además de que no validó la necesidad de editar un número mayor que el autorizado. De acuerdo con la lista nominal y el número de cargos, se necesitaban 599 millones 441 mil 874 papeletas, pero fueron impresas 2 millones y medio más.

El gasto total para estos fines fue de 775 millones 174 mil 800 pesos. La participación ciudadana en esta elección apenas llegó al 13.2 por ciento, por lo que solo fueron usadas 80 millones 22 mil 334 papeletas. Es decir, el 86.8 por ciento tuvo que destruirse, como marca la legislación electoral. Así, se fueron a la basura 672 millones 130 mil pesos.

Por estas anomalías, la ASF ordenó a la Contraloría Interna del INE abrir cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios involucrados.

TE PUEDE INTERESAR: Tras recorte presupuestario, INE retendrá ahorros y limitará viajes a clase económica

“Adjudicaron el convenio específico a Talleres Gráficos de México, aun cuando existían ofertas económicas de otros proveedores menores, incumpliendo el Reglamento del INE”, señaló el reporte de la Auditoría.

Aunado a estos errores, el gasto para esta compra se etiquetó en el ejercicio 2024 y se reportó que las boletas fueron entregadas el 31 de diciembre de ese año, a pesar de que realmente fueron producidas y entregadas hasta mayo de 2025.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

