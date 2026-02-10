Tras recorte presupuestario, INE retendrá ahorros y limitará viajes a clase económica

México
/ 10 febrero 2026
    Tras recorte presupuestario, INE retendrá ahorros y limitará viajes a clase económica
    El Instituto aprobó alrededor de 20 acciones para contener el gasto. Entre ellas, se establece que las direcciones se abstendrán de crear nuevas plazas. VANGUARDIA
Reforma
por Reforma

Con un total ahorrado de 429 mdp, esta es la primera vez que el Instituto establece, en su acuerdo sobre medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, que no devolverá recursos

Ante el recorte de mil millones de pesos aplicado por la Cámara de Diputados, el INE advirtió a la Tesorería de la Federación que este año no devolverá ahorros, pues los destinará a cubrir necesidades operativas.

“La determinación de la meta de ahorro a devolver para el presente ejercicio fiscal sea de $0.00 (cero pesos), derivado de la reducción presupuestal”, afirma el organismo.

De enero a septiembre de 2025, el INE ahorró 429 millones 171 mil pesos. Esta es la primera vez que el Instituto establece que no devolverá recursos en su acuerdo sobre medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria anual.

Con el recorte, el organismo bajará su gasto de 15 mil 99 millones a 14 mil 99 millones de pesos, pese a que en septiembre del próximo año arranca el proceso electoral de 2027.

El Instituto aprobó alrededor de 20 acciones para contener el gasto. Entre ellas, se establece que las direcciones se abstendrán de crear nuevas plazas. También se autorizarán únicamente arrendamientos indispensables para procesos electorales o módulos de atención ciudadana.

Además, las remodelaciones deberán ajustarse al Programa de Infraestructura vigente y, en nuevos arrendamientos, se priorizarán inmuebles de bajo mantenimiento.

Para comprar o alquilar vehículos se hará un análisis previo para evaluar su conveniencia, y en viajes, el personal solo usará clase económica y se privilegiará las videoconferencias.

