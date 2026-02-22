‘Lo va a informar el Gabinete de Seguridad’: Sheinbaum evade responder sobre abate de ‘El Mencho’

México
/ 22 febrero 2026
    ‘Lo va a informar el Gabinete de Seguridad’: Sheinbaum evade responder sobre abate de ‘El Mencho’
    Durante su visita a Coahuila, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó hablar sobre el reciente abatimiento de Nemesio Oseguera Cervante, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). MARIO JASSO/CUARTOSCURO

La mandataria fue abordada por la prensa, tras concluir la conferencia en San Pedro, Coahuila

Durante su visita a Coahuila, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó hablar sobre el reciente abatimiento de Nemesio Oseguera Cervante, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el estado de Jalisco; operativo que ha provocado violencia al occidente de México.

La mandataria fue abordada por la prensa cuando se desplazaba en una camioneta, tras concluir la conferencia de matutina en San Pedro, Coahuila.

Sin embargo, cuando saludaba a los asistentes, reporteros cuestionaron acerca de la confirmación de la muerte de ‘El Mencho’, respondiendo a la prensa que “lo va a informar el Gabinete de Seguridad”.

Evadiendo el cuestionamiento, se le pidió enviar un mensaje a los mexicanos que viven una ola de violencia durante el domingo, a lo que sólo se dedicó a responder que el Gabinete de Seguridad, liderado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, será quien dé más información.

ABATEN A ‘EL MENCHO’

Medios de comunicación nacional y periodistas afirman que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales este domingo 22 de febrero, como parte de los operativos llevados a cabo en Jalisco que desataron una ola de violencia en el mismo y otros estados.

El hombre más buscado del mundo, de acuerdo con fuentes federales al medio de comunicación Milenio, fue abatido en Jalisco durante un operativo encabezado por el Ejército mexicano.

El Gabinete de Seguridad confirmó que se llevaron operativos durante este domingo en el estado de Jalisco, de los cuales derivaron bloqueos carreteros en Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Colima, situaciones que estaban siendo atendidas.

“El Gabinete de Seguridad informa que se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales”, escribieron en X.

Cabe destacar que esta información solo ha circulado por medios de comunicación y analistas de seguridad; sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado el hecho.

