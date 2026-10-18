José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO, descarta candidatura en elecciones de 2027

José Ramiro López Obrador, alias “Pepín”, descartó buscar candidaturas políticas para las elecciones de 2027. El actual Secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se retirará de la vida pública al concluir su labor en la administración estatal.

El funcionario busca retirarse a descansar tras finalizar su encargo público. Al ser cuestionado sobre sus proyectos a futuro, López Obrador declaró “Mi aspiración que tengo es irme a mi terrenito allá, a descansar más adelantito.” Con esto cerró la puerta a cualquier aspiración electoral para los comicios de 2027 e incluso de 2030.

TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN LA POLÍTICA

Sobre la intención de otros parientes de competir por cargos de elección dentro de Morena, López Obrador se limitó a señalar que “es su derecho”. Sin embargo aclaró que el apellido no garantiza puestos ni favoritismos en el partido.

SIN ESPACIO PARA EL NEPOTISMO

El funcionario subrayó que todos los aspirantes deben someterse a los procesos de selección del partido. Agregó que quienes ganen las encuestas estarán en la boleta, mientras que quienes pierdan deberán buscar trabajo en otro lado.

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TABASCO NO OPERA CON FAMILIARES EN LA NÓMINA

López Obrador negó que existan parientes suyos trabajando bajo su mando dentro de la dependencia, asegurando la transparencia durante su gestión actual.