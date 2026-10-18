José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO, descarta candidatura en elecciones de 2027
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El hermano del expresidente afirma que busca retirarse a su terrenito y reacciona a las aspiraciones de sus familiares políticos
José Ramiro López Obrador, alias “Pepín”, descartó buscar candidaturas políticas para las elecciones de 2027. El actual Secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se retirará de la vida pública al concluir su labor en la administración estatal.
El funcionario busca retirarse a descansar tras finalizar su encargo público. Al ser cuestionado sobre sus proyectos a futuro, López Obrador declaró “Mi aspiración que tengo es irme a mi terrenito allá, a descansar más adelantito.” Con esto cerró la puerta a cualquier aspiración electoral para los comicios de 2027 e incluso de 2030.
TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN LA POLÍTICA
Sobre la intención de otros parientes de competir por cargos de elección dentro de Morena, López Obrador se limitó a señalar que “es su derecho”. Sin embargo aclaró que el apellido no garantiza puestos ni favoritismos en el partido.
SIN ESPACIO PARA EL NEPOTISMO
El funcionario subrayó que todos los aspirantes deben someterse a los procesos de selección del partido. Agregó que quienes ganen las encuestas estarán en la boleta, mientras que quienes pierdan deberán buscar trabajo en otro lado.
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TABASCO NO OPERA CON FAMILIARES EN LA NÓMINA
López Obrador negó que existan parientes suyos trabajando bajo su mando dentro de la dependencia, asegurando la transparencia durante su gestión actual.
¿QUIÉN ES JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR?
Es un político mexicano y hermano menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nació en Macuspana, Tabasco, y cuenta con una amplia trayectoria dentro de la política local y los movimientos de izquierda en el sureste de México.
Entre 2004 y 2006 gobernó la alcaldía de Macuspana bajo el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido político en el que militó durante años y de la cual llegó a ser dirigente estatal de Tabasco.
Tras concluir su periodo como alcalde de Macuspana, enfrentó observaciones por parte de las autoridades de fiscalización debido al presunto mal manejo de recursos públicos, asuntos que con el tiempo fueron aclarados y cerrados por las vías administrativas correspondientes.
Además de su labor política, el funcionario es conocido en su región por su faceta como empresario ganadero, siendo propietario de ranchos y cabezas de ganado en el estado de Tabasco.