Acosta Naranjo: 17 candidaturas de Morena se decidieron desde Palenque

CDMX.- El dirigente nacional del partido Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que las 17 candidaturas emanadas del proceso interno de Morena se decidieron desde Palenque, descartó una ruptura entre Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo que existe un “cogobierno” entre ambos. En el marco del IV Consejo Nacional de Somos, consideró que el actual proceso electoral es “absolutamente inequitativo” ya que un partido y una coalición gobernante ya han nombrado candidatos y candidatas en las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año, todo ello con absoluta ilegalidad avalada por el INE y el TEPJF.

“Vamos a una elección en absoluta indefensión” porque todas las quejas y denuncias presentadas ante el INE y el TEPJF sobre estas campañas adelantadas y son violatorias de la Constitución las han rechazado”, expuso en un hotel de la Ciudad de México. Ante dirigentes del nuevo partido, expuso que las 17 candidaturas a gobiernos estatales de Morena en 2027 se eligieron “desde una hamaca en Palenque” y no por parte de los militantes de ese partido que participaron en encuestas, ya que la prueba está en que se designó a aspirantes que ya habían perdido en procesos anteriores o que no ganaron las encuestas.

Indicó que se equivocan quienes vaticinan una ruptura de la Presidenta con López Obrador a causa de las presiones de Estados Unidos y la prueba de ello es la designación de los 17 candidatos de Morena “y yo no mire ninguna ruptura. Hay cogobierno”.

Recordó que el día que la presidenta Sheinbaum iba a festejar su segundo año de gobierno, “estábamos todos al pendiente de qué guayabera tenía el expresidente, de cómo se mecía en la hamaca y cómo hablaba una hora y 30 minutos sobre cómo se debería de festejarle a él. Y no a ella”. Acosta Naranjo, también rechazó las críticas de quienes señalan que Somos sólo dividirá el voto de la oposición en el 2027 y en el 2030, así como lamentó que los partidos tradicionales de oposición no abran espacio a los ciudadanos y no hayan logrado revertir el avance del populismo en el país en las últimas elecciones.