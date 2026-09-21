$!Juan Manzo responde a acusaciones ante la FGR y denuncia intento de desprestigio

Juan Daniel Manzo Rodríguez fijó su postura oficial a través de su pagina de Facebook tras la denuncia presentada en su contra ante las autoridades federales. El hermano del exalcalde de Uruapan califica las acusaciones como una estrategia organizada para frenar las investigaciones sobre el asesinato de su familiar.

El regidor Víctor Hugo de la Cruz acudió a la FGR para formalizar una denuncia por presunta delincuencia organizada contra Juan Manzo. El funcionario municipal presentó como prueba un video grabado en 2015 donde presuntamente se observa al acusado con integrantes de un grupo delictivo.

La defensa de Juan Manzo asegura que las pruebas están manipuladas y sacadas de contexto para fabricar un ataque político. El actual subsecretario de Gobierno de Michoacán sostiene que su trayectoria es limpia y que continuará colaborando para esclarecer el crimen de su hermano.