Juan Manzo responde a acusaciones ante la FGR y denuncia intento de desprestigio
El hermano de Carlos Manzo rechazó los señaIamientos del regidor Víctor Hugo y los vinculó con sectores ilícitos que buscan desviar el caso del homicidio.
Juan Daniel Manzo Rodríguez fijó su postura oficial a través de su pagina de Facebook tras la denuncia presentada en su contra ante las autoridades federales. El hermano del exalcalde de Uruapan califica las acusaciones como una estrategia organizada para frenar las investigaciones sobre el asesinato de su familiar.
El regidor Víctor Hugo de la Cruz acudió a la FGR para formalizar una denuncia por presunta delincuencia organizada contra Juan Manzo. El funcionario municipal presentó como prueba un video grabado en 2015 donde presuntamente se observa al acusado con integrantes de un grupo delictivo.
La defensa de Juan Manzo asegura que las pruebas están manipuladas y sacadas de contexto para fabricar un ataque político. El actual subsecretario de Gobierno de Michoacán sostiene que su trayectoria es limpia y que continuará colaborando para esclarecer el crimen de su hermano.
El conflicto legal inició tras el atentado de noviembre de 2025 donde perdió la vida Carlos Manzo. Las investigaciones actuales buscan determinar si existen vínculos entre los denunciantes y los autores materiales e intelectuales del homicidio.