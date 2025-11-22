Juez vincula a proceso a jóvenes por asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández en Tultitlán
Se vinculó a dos personas por el homicidio del sacerdote que fue encontrado sin vida en un canal de agua sucia, en el Estado de México
Un juez del Poder Judicial del Estado de México determinó vincular a proceso a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, señalados por su presunta participación en el homicidio del un sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, cuyo cuerpo fue hallado en un río de aguas negras en Nextlalpan.
Ambos deberán permanecer en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, que tendrá un plazo de tres meses. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó elementos que los relacionan con el asesinato del clérigo de 43 años, reportado como desaparecido el 31 de octubre.
Con base en los datos expuestos, el juez también les imputó participación en acciones para ocultar el cuerpo y dificultar su localización. El Ministerio Público agregó que los dos están vinculados con el delito de homicidio agravado en perjuicio del religioso.
ASESINATO DEL SACERDOTE ERNESTO BALTAZAR HERNÁNDEZ VILCHIS
Las indagatorias establecieron que el 29 de octubre la víctima salió de su domicilio en compañía de Fátima Isabel “N” hacia un inmueble en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán, donde ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.
El sacerdote convivió por horas con ambos, consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes. En algún momento, Brandon Jonathan “N” presuntamente lo agredió con un objeto, causándole lesiones fatales.
Al lugar llegó después María Fernanda “N”, pareja sentimental de Brandon Jonathan “N”. Según la fiscalía, los tres realizaron maniobras para ocultar el cuerpo: lo envolvieron con cobijas y bolsas amarradas a un sillón y lo trasladaron hasta Nextlalpan, donde el 30 de noviembre lo abandonaron en un río de aguas negras.
De acuerdo con la investigación, Brandon Jonathan “N”, con el conocimiento previo de Fátima Isabel “N”, agredió físicamente al sacerdote hasta provocarle la muerte, mientras que María Fernanda “N” ayudó a ambos a limpiar la escena, eliminar rastros materiales y esconder el cuerpo.
CATEO EN EL LUGAR DEL ASESINATO
El 9 de noviembre, la fiscalía llevó a cabo un cateo en el domicilio de la Unidad Habitacional Morelos, donde se hallaron múltiples indicios: ropa y pertenencias de la víctima, una estola sacerdotal, objetos punzocortantes y contusos, además de rastros hemáticos detectados con la prueba “blue star”.
La indagatoria concluyó que existe evidencia suficiente, en grado de probabilidad, para señalar que Brandon Jonathan “N” y Fátima Isabel “N” participaron directamente en la agresión mortal sin estar en riesgo. María Fernanda “N” habría presenciado el cuerpo y contribuido en la limpieza posterior.
La fiscalía también estableció “el dolo en la conducta de acción desplegada por los indiciados ya que habrían privado de la vida a la víctima con pleno conocimiento del hecho, por lo que se encontraría acreditado el dolo como elemento subjetivo genérico en la conducta de acción desplegada por los agresores, encuadrándose sus conductas a lo dispuesto por la fracción I del artículo 8 del Código Penal vigente en el Estado de México”.
