Juez vincula a proceso a jóvenes por asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández en Tultitlán

México
/ 22 noviembre 2025
    Juez vincula a proceso a jóvenes por asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández en Tultitlán
    Un juez del Poder Judicial del Estado de México determinó vincular a proceso a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, por el homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis FOTO: FGE

Se vinculó a dos personas por el homicidio del sacerdote que fue encontrado sin vida en un canal de agua sucia, en el Estado de México

Un juez del Poder Judicial del Estado de México determinó vincular a proceso a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, señalados por su presunta participación en el homicidio del un sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, cuyo cuerpo fue hallado en un río de aguas negras en Nextlalpan.

Ambos deberán permanecer en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, que tendrá un plazo de tres meses. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó elementos que los relacionan con el asesinato del clérigo de 43 años, reportado como desaparecido el 31 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Juez vincula a proceso a implicados en desaparición forzada de sacerdote Ernesto Baltazar Hernández

Con base en los datos expuestos, el juez también les imputó participación en acciones para ocultar el cuerpo y dificultar su localización. El Ministerio Público agregó que los dos están vinculados con el delito de homicidio agravado en perjuicio del religioso.

ASESINATO DEL SACERDOTE ERNESTO BALTAZAR HERNÁNDEZ VILCHIS

Las indagatorias establecieron que el 29 de octubre la víctima salió de su domicilio en compañía de Fátima Isabel “N” hacia un inmueble en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán, donde ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.

El sacerdote convivió por horas con ambos, consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes. En algún momento, Brandon Jonathan “N” presuntamente lo agredió con un objeto, causándole lesiones fatales.

Al lugar llegó después María Fernanda “N”, pareja sentimental de Brandon Jonathan “N”. Según la fiscalía, los tres realizaron maniobras para ocultar el cuerpo: lo envolvieron con cobijas y bolsas amarradas a un sillón y lo trasladaron hasta Nextlalpan, donde el 30 de noviembre lo abandonaron en un río de aguas negras.

De acuerdo con la investigación, Brandon Jonathan “N”, con el conocimiento previo de Fátima Isabel “N”, agredió físicamente al sacerdote hasta provocarle la muerte, mientras que María Fernanda “N” ayudó a ambos a limpiar la escena, eliminar rastros materiales y esconder el cuerpo.

$!Juez vincula a proceso a jóvenes por asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández en Tultitlán

CATEO EN EL LUGAR DEL ASESINATO

El 9 de noviembre, la fiscalía llevó a cabo un cateo en el domicilio de la Unidad Habitacional Morelos, donde se hallaron múltiples indicios: ropa y pertenencias de la víctima, una estola sacerdotal, objetos punzocortantes y contusos, además de rastros hemáticos detectados con la prueba “blue star”.

La indagatoria concluyó que existe evidencia suficiente, en grado de probabilidad, para señalar que Brandon Jonathan “N” y Fátima Isabel “N” participaron directamente en la agresión mortal sin estar en riesgo. María Fernanda “N” habría presenciado el cuerpo y contribuido en la limpieza posterior.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Edomex confirma tres detenidos por homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández

La fiscalía también estableció “el dolo en la conducta de acción desplegada por los indiciados ya que habrían privado de la vida a la víctima con pleno conocimiento del hecho, por lo que se encontraría acreditado el dolo como elemento subjetivo genérico en la conducta de acción desplegada por los agresores, encuadrándose sus conductas a lo dispuesto por la fracción I del artículo 8 del Código Penal vigente en el Estado de México.

(Con información de El Universal)

Temas


Asesinatos
Vinculación A Proceso
homicidios

Localizaciones


Edomex

Organizaciones


FGE

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Imágenes en redes sociales permitieron conocer diferentes perspectivas del evento, desde multitud corriendo, hasta atención médica. FOTO: X.

Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos
Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas
El delito está clasificado como parte de los crímenes contra la libertad y desarrollo psicosexual de menores.

Feminicidio de Silvia también pone el foco en casos de estupro en Coahuila: van nueve en 2025
La etapa de liquidación de AHMSA continúa con la venta de activos para cubrir obligaciones financieras y laborales.

Autoriza juzgado venta de maquinaria de AHMSA en Estados Unidos por 5 mdd
Jazlyn Azulet volvió a México después de recibir atención especializada por quemaduras graves en el Hospital Shriners de Galveston; la Fundación Michou y Mau acompañará su nueva etapa de rehabilitación.

Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa
Ganadoras. Fátima Bosch se unió a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como parte del selecto grupo de mexicanas que han conquistado el título de Miss Universo.

¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo
El SAT confirmó que en 2025 el aguinaldo mantiene su límite exento de 30 UMA, por lo que solo pagarán ISR quienes reciban más de 3,394.2 pesos; la retención aplica únicamente sobre el excedente

¿Se pagan impuestos del aguinaldo? Esto dice la ley y lo que debe saber el trabajador en 2025
Más de 650 obras del programa federal “Escuela es Nuestra” serán revisadas por la Secretaría de Educación.

Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’