$!Juez vincula a proceso a jóvenes por asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández en Tultitlán

Un juez del Poder Judicial del Estado de México determinó vincular a proceso a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, señalados por su presunta participación en el homicidio del un sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, cuyo cuerpo fue hallado en un río de aguas negras en Nextlalpan.

Ambos deberán permanecer en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, que tendrá un plazo de tres meses. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó elementos que los relacionan con el asesinato del clérigo de 43 años, reportado como desaparecido el 31 de octubre.

Con base en los datos expuestos, el juez también les imputó participación en acciones para ocultar el cuerpo y dificultar su localización. El Ministerio Público agregó que los dos están vinculados con el delito de homicidio agravado en perjuicio del religioso.

ASESINATO DEL SACERDOTE ERNESTO BALTAZAR HERNÁNDEZ VILCHIS

Las indagatorias establecieron que el 29 de octubre la víctima salió de su domicilio en compañía de Fátima Isabel “N” hacia un inmueble en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán, donde ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.