Sheinbaum presenta denuncia penal por acoso; más del 70% de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una denuncia ante la FGJCDMX tras ser víctima de acoso por un hombre que tiempo después fue detenido
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra un hombre identificado como Uriel “N”, quien presuntamente, de acuerdo a la ley, la acosó sexualmente mientras caminaba por calles cercanas a Palacio Nacional.
Sin embargo, este hecho no es un suceso aislado. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que el 70.1% de mujeres mayores de 15 años han sido blanco de alguna violencia, incluyendo la sexual, que se coloca en segundo lugar.
De acuerdo con la mandataria, el incidente ocurrió la mañana del martes, cuando se dirigía a pie hacia las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para participar en la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.
La presidenta explicó que optó por desplazarse caminando, debido a que el trayecto de aproximadamente cinco minutos toma alrededor de 20 minutos en vehículo.
CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA DENUNCIA TRAS SER BLANCO DE ACOSO SEXUAL EN LA CALLE
Sheinbaum señaló que decidió presentar la denuncia debido a que el acoso sexual es considerado un delito penal en la Ciudad de México. Indicó que su decisión busca enviar un mensaje respecto a la importancia de que este tipo de conductas no queden impunes.
“Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer y lo vivimos las mujeres en el país, y ya lo viví antes cuando no era presidenta y es un delito penal en la Ciudad de México. Mi reflexión es que si no presento la denuncia, ¿en qué condición se quedan todas las mujeres del país?”, declaró.
La mandataria señaló que “nuestro espacio personal nadie lo debe vulnerar, la única manera es bajo la aprobación de la mujer”.
ACOSO SEXUAL ES UN DELITO PENAL; EN MÉXICO MÁS DEL 70% DE LAS MUJERES HAN EXPERIMENTADO VIOLENCIA
El artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México establece que el delito de acoso sexual es sancionado con uno a tres años de prisión. Este delito se persigue por querella.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes a 2021 (informe más actual), señalan que el 70.1% de las mujeres de 15 años o más en México ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación.
La violencia psicológica presenta la mayor prevalencia con 51.6%, seguida de la violencia sexual (49.7%), la física (34.7%) y la económica, patrimonial y/o discriminación (27.4%).
Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, el 42.8% de las mujeres de 15 años o más reportó haber experimentado algún tipo de violencia, siendo más frecuente la psicológica (29.4%), seguida de la sexual (23.3%), la económica, patrimonial y/o discriminación (16.2%) y la física (10.2%).
VIDEO CAPTÓ EL MOMENTO EN EL QUE HOMBRE ACOSA SEXUALMENTE A CLAUDIA SHEINBAUM
El hecho quedó registrado en video, donde se observa a un hombre acercarse a la presidenta con el pretexto de tomarse una fotografía. En las imágenes se aprecia que el sujeto coloca un brazo sobre los hombros de Sheinbaum y utiliza la otra mano para tocar su cadera y pecho, además de intentar besarla en el cuello.
En ese momento, la presidenta se separó del hombre y lo empujó con el brazo. En consecuencia, un elemento de la Ayudantía Presidencial intervino para retirarlo. Según reportes, el hombre mostraba signos de estar bajo el influjo de alcohol o drogas.
Antes de que personal de seguridad lo apartara por completo, Sheinbaum accedió a tomarse una fotografía con él. El sujeto intentó nuevamente aproximarse, pero fue contenido por personal de seguridad.
DETIENEN A PRESUNTO DE CLAUDIA SHEINBAUM AGRESOR HORAS DESPUÉS
De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, Uriel “N” fue detenido horas después por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
MORENA Y COLECTIVOS CONDENAN AGRESIÓN SEXUAL CONTRA LA PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM
El incidente generó diversas reacciones a nivel nacional. Legisladores, organizaciones civiles y colectivas feministas expresaron respaldo a la presidenta y condenaron los hechos.
La bancada de Morena en la Ciudad de México señaló que “estas prácticas buscan intimidar, menoscabar y deslegitimar el liderazgo de las mujeres”. Asimismo, afirmó que la mandataria cuenta con su “respaldo absoluto”.
La colectiva 50+1 se pronunció en contra del acoso sufrido por Sheinbaum, al considerar que no existe contexto que lo justifique, y solicitó que el responsable sea sancionado conforme a la ley.