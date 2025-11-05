Sheinbaum presenta denuncia penal por acoso; más del 70% de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia

Noticias
/ 5 noviembre 2025
    Sheinbaum presenta denuncia penal por acoso; más del 70% de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia
    Claudia Sheinbaum denunció penalmente al hombre que la acosó durante un recorrido a pie cerca de Palacio Nacional. FOTO: VANGUARDIA

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una denuncia ante la FGJCDMX tras ser víctima de acoso por un hombre que tiempo después fue detenido

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra un hombre identificado como Uriel “N”, quien presuntamente, de acuerdo a la ley, la acosó sexualmente mientras caminaba por calles cercanas a Palacio Nacional.

Sin embargo, este hecho no es un suceso aislado. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que el 70.1% de mujeres mayores de 15 años han sido blanco de alguna violencia, incluyendo la sexual, que se coloca en segundo lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum acusa revictimización por parte de Reforma al publicar fotos sobre acoso que sufrió

De acuerdo con la mandataria, el incidente ocurrió la mañana del martes, cuando se dirigía a pie hacia las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para participar en la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.

La presidenta explicó que optó por desplazarse caminando, debido a que el trayecto de aproximadamente cinco minutos toma alrededor de 20 minutos en vehículo.

CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA DENUNCIA TRAS SER BLANCO DE ACOSO SEXUAL EN LA CALLE

Sheinbaum señaló que decidió presentar la denuncia debido a que el acoso sexual es considerado un delito penal en la Ciudad de México. Indicó que su decisión busca enviar un mensaje respecto a la importancia de que este tipo de conductas no queden impunes.

“Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer y lo vivimos las mujeres en el país, y ya lo viví antes cuando no era presidenta y es un delito penal en la Ciudad de México. Mi reflexión es que si no presento la denuncia, ¿en qué condición se quedan todas las mujeres del país?”, declaró.

La mandataria señaló que “nuestro espacio personal nadie lo debe vulnerar, la única manera es bajo la aprobación de la mujer”.

ACOSO SEXUAL ES UN DELITO PENAL; EN MÉXICO MÁS DEL 70% DE LAS MUJERES HAN EXPERIMENTADO VIOLENCIA

El artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México establece que el delito de acoso sexual es sancionado con uno a tres años de prisión. Este delito se persigue por querella.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes a 2021 (informe más actual), señalan que el 70.1% de las mujeres de 15 años o más en México ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación.

La violencia psicológica presenta la mayor prevalencia con 51.6%, seguida de la violencia sexual (49.7%), la física (34.7%) y la económica, patrimonial y/o discriminación (27.4%).

Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, el 42.8% de las mujeres de 15 años o más reportó haber experimentado algún tipo de violencia, siendo más frecuente la psicológica (29.4%), seguida de la sexual (23.3%), la económica, patrimonial y/o discriminación (16.2%) y la física (10.2%).

$!Sheinbaum presenta denuncia penal por acoso; más del 70% de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia

VIDEO CAPTÓ EL MOMENTO EN EL QUE HOMBRE ACOSA SEXUALMENTE A CLAUDIA SHEINBAUM

El hecho quedó registrado en video, donde se observa a un hombre acercarse a la presidenta con el pretexto de tomarse una fotografía. En las imágenes se aprecia que el sujeto coloca un brazo sobre los hombros de Sheinbaum y utiliza la otra mano para tocar su cadera y pecho, además de intentar besarla en el cuello.

En ese momento, la presidenta se separó del hombre y lo empujó con el brazo. En consecuencia, un elemento de la Ayudantía Presidencial intervino para retirarlo. Según reportes, el hombre mostraba signos de estar bajo el influjo de alcohol o drogas.

Antes de que personal de seguridad lo apartara por completo, Sheinbaum accedió a tomarse una fotografía con él. El sujeto intentó nuevamente aproximarse, pero fue contenido por personal de seguridad.

DETIENEN A PRESUNTO DE CLAUDIA SHEINBAUM AGRESOR HORAS DESPUÉS

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, Uriel “N” fue detenido horas después por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX

MORENA Y COLECTIVOS CONDENAN AGRESIÓN SEXUAL CONTRA LA PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM

El incidente generó diversas reacciones a nivel nacional. Legisladores, organizaciones civiles y colectivas feministas expresaron respaldo a la presidenta y condenaron los hechos.

La bancada de Morena en la Ciudad de México señaló que “estas prácticas buscan intimidar, menoscabar y deslegitimar el liderazgo de las mujeres”. Asimismo, afirmó que la mandataria cuenta con su “respaldo absoluto”.

La colectiva 50+1 se pronunció en contra del acoso sufrido por Sheinbaum, al considerar que no existe contexto que lo justifique, y solicitó que el responsable sea sancionado conforme a la ley.

Temas


acoso sexual
Delitos Sexuales
Denuncias

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa