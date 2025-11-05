$!Sheinbaum presenta denuncia penal por acoso; más del 70% de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra un hombre identificado como Uriel “N”, quien presuntamente, de acuerdo a la ley, la acosó sexualmente mientras caminaba por calles cercanas a Palacio Nacional.

Sin embargo, este hecho no es un suceso aislado. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que el 70.1% de mujeres mayores de 15 años han sido blanco de alguna violencia, incluyendo la sexual, que se coloca en segundo lugar.

De acuerdo con la mandataria, el incidente ocurrió la mañana del martes, cuando se dirigía a pie hacia las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para participar en la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.

La presidenta explicó que optó por desplazarse caminando, debido a que el trayecto de aproximadamente cinco minutos toma alrededor de 20 minutos en vehículo.

CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA DENUNCIA TRAS SER BLANCO DE ACOSO SEXUAL EN LA CALLE

Sheinbaum señaló que decidió presentar la denuncia debido a que el acoso sexual es considerado un delito penal en la Ciudad de México. Indicó que su decisión busca enviar un mensaje respecto a la importancia de que este tipo de conductas no queden impunes.

“Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer y lo vivimos las mujeres en el país, y ya lo viví antes cuando no era presidenta y es un delito penal en la Ciudad de México. Mi reflexión es que si no presento la denuncia, ¿en qué condición se quedan todas las mujeres del país?”, declaró.

La mandataria señaló que “nuestro espacio personal nadie lo debe vulnerar, la única manera es bajo la aprobación de la mujer”.