Toman Comisaría de Seguridad Pública de Juchitán; inspeccionan y revisan a agentes

JUCHITÁN, OAX.- Fuerzas federales y estatales tomaron esta mañana las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, donde realizan una inspección en el lugar y revisan a los agentes de seguridad pública municipal. El operativo abarcó varias calles alrededor de las oficinas de esta corporación de seguridad pública.

En la intervención participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y policías estatales. Hasta ahora, no hay información oficial, pero de acuerdo con medios locales, se busca tomar el control de la seguridad en este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

NO SE REPORTAN DETENCIONES Los policías municipales fueron citados a la Comisaría de Seguridad Pública municipal, les pidieron llevar sus patrullas y armas de fuego. Por el momento no se reportan detenidos. Este operativo ocurre dos días después de la detención el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano alias “Quetu”, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y su probable responsabilidad en delitos como extorsión agravada, tráfico de personas, narcomenudeo, homicidios y protección a grupos delictivos, entre otros.

Este viernes, el diario “El Universal” publicó que la policía municipal de Juchitán es investigada por tratar de impedir el traslado del edil municipal tras su detención, que incluyó un bloqueo carretero. También reveló, de acuerdo con testimonios, que los elementos de seguridad pública municipal funcionaban como halcones, mandaderos y brindaban protección a miembros de la célula delictiva conocida como “Los Cromos”.