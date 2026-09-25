Familias interponen denuncia ante la FGR por caso de bebés fallecidos en hospital del IMSS en Durango

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    Familias interponen denuncia ante la FGR por caso de bebés fallecidos en hospital del IMSS en Durango
    Se pueden configurar varios delitos alrededor del tema, pero será el ministerio público federal el que determine los mismos, informó el abogado. Cuartoscuro

Son cuatro las denuncias por el fallecimiento de cinco bebés en el Hospital General de Zona Número 1 de Durango

DURANGO, DGO.- El presidente de la Barra de Abogados de Durango, Fermín Alonso Flores, confirmó que se interpusieron cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el fallecimiento de cinco bebés en la Unidad de Cuidado Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona Número 1 de Durango. Dijo que una quinta denuncia se presentará la tarde de este viernes.

El abogado, representante de las familias, dijo que se pueden configurar varios delitos alrededor del tema, pero será el ministerio público federal el que determine los mismos.

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Fermín Alonso Flores declaró que las familias no tienen claro el motivo de la muerte de sus bebés por lo que buscan que se esclarezca el caso y se deslinden responsabilidades en caso de existir.

NO SE LES REALIZÓ NINGUNA NECROPSIA A LOS BEBÉS

Además, mencionó que no se hizo ninguna necropsia en los bebés, cuando, consideró que por las condiciones en que se dieron las muertes, el IMSS debió de haber dado aviso a la FGR y no lo hizo.

“Son protocolos que se siguen en ocasiones, cuando el fallecimiento de las personas, en apariencia, resulta de la comisión de un delito, se tiene que dar vista a la FGR, entonces ahí es lo raro, fallecieron los cinco en la misma unidad”, comentó.

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Para el abogado, sí se debió de haber dado aviso a la FGR. “Por qué fallecieron cinco, no es normal que fallezcan cinco bebés seguidos y que no avisen”, expuso el abogado.

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