La buena: el mejor futbol; la mala: el golpe al erario

Disfrutar los goles de las mejores Selecciones del mundo en México saldrá caro, tanto para los aficionados como para el erario.

La FIFA ofrecerá boletos para el Mundial 2026, que son hasta tres veces más caros que en la anterior Copa del Mundo y no pondrá grandes recursos para la organización.

En cambio, el Gobierno federal y los de CDMX, Monterrey y Guadalajara pondrán todo, garantizarán exenciones fiscales y costo cero en la organización.

El Mundial se realizará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

Al menos en lo que toca a México, los Acuerdos de Ciudad Sede que fueron firmados con la FIFA comprometen a los Gobiernos locales a costear buena parte de la infraestructura, para lo cual han pedido préstamos para cumplir con las exigencias.

Al tercer trimestre, Nuevo León, tiene un saldo de 112 mil 529.3 millones de pesos de deuda y la CDMX 99 mil 301.5 millones. Las posibilidades de recaudación fiscal por el Mundial están reducidas. El Gobierno federal anunció apoyos extraordinarios de 2 mil millones de pesos para cada estado sede del Mundial.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó de la emisión de un Bono Verde por 3 mil millones de pesos, un endeudamiento que servirá para financiar obras de vialidad necesarias para la copa futbolística.

Samuel García, Gobernador de Nuevo, a su vez solicitó deuda por 14 mil 644 millones de pesos para el 2026, que ya fue rechazado por el Congreso local. Ya se verá el próximo año si le autorizan alguna cifra menor.

Los acuerdos de exención y de colaboración de gobiernos son negociados por la FIFA con cada Administración local y no suelen ser públicos en su totalidad, aunque esencialmente mantienen las mismas cláusulas.

En Estados Unidos y Canadá los contratos sí fueron abiertos. En México no.

Los impuestos federales están exentos sólo en México y los locales dependerán de cada ciudad. Los gravámenes no serán pagados en CDMX, Monterrey, Guadalajara, ni en ciudades de Estados Unidos, como Seattle, y de Canadá, como Vancouver y Toronto.

La Ley de Ingresos de la Federación 2026 incluye un artículo transitorio que exenta total y nacionalmente del pago de impuestos a la FIFA y a las personas físicas o morales que participen en la organización, desarrollo o realización del Mundial de Futbol 2026, dentro del territorio mexicano.

Esta exención abarca ISR, IVA y otras contribuciones federales relacionadas con el evento. No especificaron, sin embargo, cómo se comprobará la vinculación de los eventos con la FIFA.

Uno de los convenios de CDMX fue firmado por el titular del Instituto del Deporte local, Javier Hidalgo, en 2022, durante la gestión de la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno.

Este obliga a procurar que la FIFA no pague impuestos, derechos, tasas o contribuciones locales adicionales derivados de la organización del Mundial ni cargas fiscales que afecten la viabilidad del evento.

”En caso de que, no obstante lo anterior, se generen o impongan impuestos, tasas, derechos o contribuciones de carácter local en relación con el torneo, la Autoridad de la Ciudad Sede asumirá la carga económica correspondiente, de modo que FIFA no soporte directa ni indirectamente dichos costos”, se lee en el apartado correspondiente a impuestos locales.

En el caso de Monterrey, el Acuerdo de Ciudad Sede fue firmado por el ex Alcalde Luis Donaldo Colosio, el 2 de junio de 2022, pero en la versión actualizada del texto aparece como representante Adrián de la Garza, actual Presidente Municipal.

Aunque el documento se celebró directamente con la autoridad municipal, el Gobierno estatal ha asumido un rol preponderante en los preparativos del evento.

El convenio también establece que será la Administración local la que deberá costear el pago de servicios hidráulicos, de electricidad, si así lo requiere la FIFA, y también se deberá garantizar el transporte gratuito en los días de partido para las personas que cuenten con boleto.

Igualmente, la Ciudad deberá proporcionar instalaciones para los gestores del Programa de Voluntarios, sin costo para la FIFA, y establecer un programa local de voluntarios (adicional al de la FIFA) como parte de sus propias actividades.

También deberá darle a la FIFA oficinas equipadas y con todos los servicios, instalaciones para un Centro de Boletaje y otras instalaciones de venta, y mantener libre de publicidad exterior la zona controlada alrededor del estadio.