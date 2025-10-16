Ley de Amparo es publicada en la DOF por Sheinbaum

México
/ 16 octubre 2025
    Ley de Amparo es publicada en la DOF por Sheinbaum
    Ley de Amparo es publicada en la DOF por Sheinbaum FOTO: CUARTO OSCURO | Galo Cañas Rodríguez

Tras haber pasado por la Cámara de Diputados y el Senado, la reforma fue aprobaba y entrará en vigor el 17 de octubre

El 16 de octubre, la administración de Claudia Sheinbaum publicó las reformas y adiciones a la Ley de Amparo, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Se reportó que el decreto entrará en vigencia el viernes 17 de octubre.

Se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa’ se redactó el documento.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum arremete contra los que critican la reforma a la Ley de Amparo y aclaran detalles

El 16 de octubre, pasado miércoles, el Senado avaló en lo general con 82 votos a favor y 38 en contra, lo cual ocurrió minutos después que se entregara la minuta de la reforma a la Ley de Amparo, por la Cámara de Diputados.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

