Ley de Amparo es publicada en la DOF por Sheinbaum

El 16 de octubre, la administración de Claudia Sheinbaum publicó las reformas y adiciones a la Ley de Amparo, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Se reportó que el decreto entrará en vigencia el viernes 17 de octubre.

‘Se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa’ se redactó el documento.

El 16 de octubre, pasado miércoles, el Senado avaló en lo general con 82 votos a favor y 38 en contra, lo cual ocurrió minutos después que se entregara la minuta de la reforma a la Ley de Amparo, por la Cámara de Diputados.