‘Ley Espía’: estas son las claves que debes conocer de la polémica reforma

¿QUÉ DICEN LOS LEGISLADORES?

La discusión y aprobación de estas reformas han generado encontronazos entre los diputados y senadores.

MORENA Y ALIADOS

Ricardo Monreal (coordinador de Morena en San Lázaro)

“No hay ley censura, no hay ley espía”, afirmó al defender la inclusión de mecanismos para intervención telefónica y geolocalización, siempre bajo autorización judicial. Insistió que la reforma fortalece la seguridad sin retroceder hacia estructuras autoritarias del pasado.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara (senador de Morena)

Al justificar su voto a favor, señaló que “esta ley no espía, no persigue y no censura, sino lo que hace es garantizar que el Internet y la comunicación sirvan al pueblo y no a los intereses de unos cuantos”.

Luisa María Alcalde (presidenta nacional de Morena)Reiteró que el propósito es proteger la soberanía, no censurar, y criticó a la oposición por atacar la reforma sin siquiera haberla leído.