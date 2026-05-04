Muere niño de 3 años en Mexicali por golpe de calor tras quedar más de 12 horas en un auto

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México
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    Muere niño de 3 años en Mexicali por golpe de calor tras quedar más de 12 horas en un auto
    Autoridades de Mexicali investigan la muerte de un menor por golpe de calor tras permanecer más de 12 horas dentro de un vehículo. Archivo

Un menor murió en Mexicali por golpe de calor tras permanecer en un auto; autoridades investigan y madre fue detenida

Un menor de tres años falleció en Mexicali luego de permanecer por más de doce horas al interior de un automóvil, en un hecho registrado el 2 de mayo en el fraccionamiento La Rioja. La madre del niño fue detenida y el caso es investigado por autoridades estatales.

De acuerdo con la información oficial, la causa del fallecimiento fue un golpe de calor, según los resultados de la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

https://vanguardia.com.mx/noticias/baja-california-endurece-acciones-contra-maltrato-y-crueldad-animal-CH20279812

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS: TRAS UNA FIESTA, MADRE DEL MENOR LO OLVIDÓ EN EL AUTO

Según las versiones recabadas, la madre del menor, identificado como Vicente, regresó a su domicilio poco antes de la medianoche del viernes 1 de mayo tras acudir a una reunión. Al llegar, ingresó a la vivienda y posteriormente se bañó, olvidando al niño que se encontraba dormido en su silla de seguridad dentro del vehículo.

Medios reportan que fue hasta las 13:00 horas del 2 de mayo que, al notar la ausencia del menor, la mujer lo encontró inconsciente en el automóvil y solicitó ayuda.

La central de emergencias recibió a las 13:30 un reporte de un menor encerrado dentro de un vehículo. Al llegar, los elementos de seguridad encontraron a una mujer que sostenía a un menor de edad que no respondía. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar; sin embargo, al revisar al menor confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

VEHÍCULO SUPERÓ LOS 45 GRADOS MIENTRAS MENOR SE ENCONTRABA ENCERRADO

De acuerdo con el reporte del médico forense, aunque la temperatura exterior oscilaba entre 25 y 35 grados Celsius, al interior del automóvil se estimó que superó los 45 grados.

El director del SEMEFO, César González Vaca, informó: “el día de ayer, 2 de mayo, a las 6 de la tarde, ingresó a las instalaciones del Servicio Médico Forense el cuerpo de un menor masculino de 3 años de edad proveniente del fraccionamiento La Rioja. El Ministerio Público nos solicitó se le practicara la necropsia para determinar las causas del fallecimiento. Este menor ya en la inspección general presenta buen peso y buena talla para la edad. No presenta huellas de violencia como tal.”

En relación con las lesiones, añadió: “En cuanto a lesiones, el médico legista pudo observar quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, estas producidas por el calor en el que estuvo expuesto, y se concluye como causa determinante del fallecimiento golpe de calor.”

MENOR HABRÍA FALLECIDO DURANTE LA MAÑANA DEL 2 DE MAYO

El análisis forense estableció como causa determinante del fallecimiento el golpe de calor. Además, se estimó que la muerte ocurrió entre las 9:00 y 10:00 de la mañana del mismo día.

Sobre este punto, el funcionario detalló: “El médico legista, en base a la necropsia, se está estimando una hora aproximada del fallecimiento entre 9 y 10 de la mañana del día de ayer.”

También indicó: “Eso es lo que tenemos hasta el momento; el cuerpo ya fue identificado el día de ayer por el padre; todavía sigue dentro de las instalaciones del servicio médico forense; se encuentran haciendo eh los trámites ante la fiscalía para la entrega del mismo. Bueno, en este caso en particular, obtuvimos toda la información del tiempo que estuvo en el vehículo.”

El cuerpo fue identificado por el padre del menor, quien señaló que no se encontraba en la ciudad al momento de los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sentencian-a-53-anos-de-prision-a-honorio-feminicida-de-daryela-valdez-en-mexicali-BK19315657

INVESTIGACIÓN SE ENCUENTRA EN CURSO; MADRE PERMANECE DETENIDA

La madre del menor permanece detenida y a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California, mientras se determina su situación jurídica.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación por posible omisión de cuidados. De manera preliminar, algunas versiones señalan que la mujer habría llegado en presunto estado de ebriedad y que el menor fue olvidado tras la reunión; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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