Muere niño de 3 años en Mexicali por golpe de calor tras quedar más de 12 horas en un auto

De acuerdo con la información oficial, la causa del fallecimiento fue un golpe de calor, según los resultados de la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense ( SEMEFO ).

Un menor de tres años falleció en Mexicali luego de permanecer por más de doce horas al interior de un automóvil, en un hecho registrado el 2 de mayo en el fraccionamiento La Rioja. La madre del niño fue detenida y el caso es investigado por autoridades estatales.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS: TRAS UNA FIESTA, MADRE DEL MENOR LO OLVIDÓ EN EL AUTO

Según las versiones recabadas, la madre del menor, identificado como Vicente, regresó a su domicilio poco antes de la medianoche del viernes 1 de mayo tras acudir a una reunión. Al llegar, ingresó a la vivienda y posteriormente se bañó, olvidando al niño que se encontraba dormido en su silla de seguridad dentro del vehículo.

Medios reportan que fue hasta las 13:00 horas del 2 de mayo que, al notar la ausencia del menor, la mujer lo encontró inconsciente en el automóvil y solicitó ayuda.

La central de emergencias recibió a las 13:30 un reporte de un menor encerrado dentro de un vehículo. Al llegar, los elementos de seguridad encontraron a una mujer que sostenía a un menor de edad que no respondía. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar; sin embargo, al revisar al menor confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

VEHÍCULO SUPERÓ LOS 45 GRADOS MIENTRAS MENOR SE ENCONTRABA ENCERRADO

De acuerdo con el reporte del médico forense, aunque la temperatura exterior oscilaba entre 25 y 35 grados Celsius, al interior del automóvil se estimó que superó los 45 grados.

El director del SEMEFO, César González Vaca, informó: “el día de ayer, 2 de mayo, a las 6 de la tarde, ingresó a las instalaciones del Servicio Médico Forense el cuerpo de un menor masculino de 3 años de edad proveniente del fraccionamiento La Rioja. El Ministerio Público nos solicitó se le practicara la necropsia para determinar las causas del fallecimiento. Este menor ya en la inspección general presenta buen peso y buena talla para la edad. No presenta huellas de violencia como tal.”

En relación con las lesiones, añadió: “En cuanto a lesiones, el médico legista pudo observar quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, estas producidas por el calor en el que estuvo expuesto, y se concluye como causa determinante del fallecimiento golpe de calor.”