Listo plan para 2027: Sheinbaum estará en las boletas

México
/ 14 enero 2026
    Listo plan para 2027: Sheinbaum estará en las boletas
    En esta revocación es donde Morena pretendería ratificar su mayoría de elección hacia el Congreso. Cuarto Oscuro
Reforma
por Reforma

Revocación De Mandato

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

Fuentes legislativas de la 4T confirmaron que la intención de este plan electoral es adelantar la revocación de mandato, para la presidenta Claudia Sheinbaum, en elección intermedia del Congreso de ese año.

Morena y sus aliados alistan su estrategia política: una reforma electoral donde adelantarían la revocación de mandato para 2027 y eliminarían el fuero constitucional para diputados, senadores, legisladores locales y para gobernadores.

Fuentes legislativas de la 4T confirmaron que la intención de este plan electoral es que, al adelantar la revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum , tácitamente, estará en la decisión de los electores junto a la elección intermedia del Congreso el 6 de junio de 2027, donde Morena pretende ratificar su mayoría.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende Revocación en 2027... 'es logro del pueblo, no una ventaja política'

El día de la elección, el votante recibirá también una boleta con la consulta de la revocación y, en el proceso, podrá hacer “campaña”. Además, se elegirán 17 gubernaturas, se renovarán 31 congresos locales y las alcaldías de 30 estados.

Lo que queda pendiente es si integran en este megapaquete electoral la segunda fase de la elección judicial , tema que inicialmente Sheinbaum había rechazado.

“Se está definiendo si dentro de la reforma electoral contiene revocación de mandato, que está en la Cámara en un dictamen, y fuero constitucional, en su eliminación”, declaró ayer Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena.

El dictamen referido tiene que ver con la propuesta del vicecoordinador morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, para reformar el artículo 35 de la Constitución .

Según el dictamen, las consultas populares se realizarán el“mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión.

En este caso, sería el próximo 6 de junio de 2027, adelantando la fecha originalmente propuesta del primer domingo de agosto.

También se prevé eliminar el fuero a diputados, senadores y gobernadores, así como a legisladores locales, con el argumento de que, con inmunidad, algunos buscan evadir responsabilidades penales o administrativas.

Se prevé que la fracción de Morena, con la ayuda de sus aliados del PT y PVEM , asuma estos temas como su prioridad en el Congreso.

Hoy miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum y los integrantes de la Comisión para la Reforma Electoral se reunirán en el Palacio Nacional con líderes de Morena para encaminar la iniciativa.

TE PUEDE INTERESAR: Desde el Congreso de Coahuila, llaman a Congreso de la Unión a regular IA

Ricardo Monreal aseguró que ya se puso en contacto con los coordinadores del PAN, Elías Lixa; del Verde, Carlos Puente; y del PT, Reginaldo Sandoval.

Propuestas legislativas

Estos temas serán impulsados por Morena en el Congreso:

Revocación de mandato

-Las consultas populares, en materia de revocación de mandato, se realizarán el primer domingo de junio; y, por única ocasión, durante el período de los seis meses anteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional.

-Se reforman fracciones del artículo 35 de la Constitución, en materia de consulta popular y revocación de mandato.

Eliminación del fuero

-Se propone eliminar el fuero para diputados, senadores, legisladores locales y gobernadores.

-Se reforman los artículos 61, 108, 111, 116 y 122 de la Constitución.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

