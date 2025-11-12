Sheinbaum defiende Revocación en 2027... ‘es logro del pueblo, no una ventaja política’

Sheinbaum recordó que la revocación de mandato fue una de las propuestas del entonces jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador , quien impulsó su aprobación primero en la Ciudad de México y luego a nivel nacional. Según la presidenta, la iniciativa forma parte de una larga lucha por democratizar las instituciones y fortalecer la participación popular.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la posible inclusión de su nombre en una boleta de revocación de mandato en 2027 represente una desventaja para la oposición. Enfatizó que este instrumento “no es un tema de estrategia electoral, sino un logro del pueblo de México ”. La mandataria explicó que el mecanismo garantiza que la ciudadanía pueda decidir, de manera directa, si desea que un gobernante continúe o no con su mandato.

“La revocación no es una ventaja política, es una conquista democrática. Permite al pueblo decidir y participar activamente en la vida pública, como parte de su derecho a ejercer la soberanía”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

RESPUESTA A LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Ante las acusaciones de diversos partidos que califican la revocación como un mecanismo que favorece a su gobierno, Sheinbaum consideró que dichas críticas revelan el temor de la oposición al respaldo ciudadano de su movimiento. “Dicen que la gente ya no apoya a la Presidenta, entonces, ¿por qué habría desventaja? En el fondo saben que existe un enorme respaldo social”, sostuvo.

Sheinbaum agregó que el principio de este proceso no es medir popularidad, sino ofrecer a los ciudadanos un canal legítimo para expresar su voluntad. Recordó que en la consulta de 2022, la participación fue un ejercicio transparente y pacífico que fortaleció la confianza en las instituciones electorales.

“Si realmente defendemos la democracia, debemos respetar que el pueblo tenga la última palabra. No se trata de miedo o ventaja, sino de empoderar a la ciudadanía”, afirmó la mandataria.

AJUSTES LEGALES Y AHORRO ELECTORAL

La presidenta explicó que la actual discusión en el Congreso de la Unión busca armonizar la aplicación de la revocación con las elecciones intermedias de 2027, lo que permitiría aprovechar la misma estructura electoral y reducir costos. Este modelo replicaría lo ocurrido en 2022, cuando se instalaron solo una tercera parte de las casillas, sin comprometer la participación ni la transparencia.

Sheinbaum consideró que el ahorro en recursos públicos sería significativo, además de permitir una logística más eficiente. Sin embargo, subrayó que la decisión debe tomarse tras un debate público y abierto, para que la población comprenda sus implicaciones y participe informadamente.

“No se trata de imponer nada ni de aprobarlo en dos días. Se trata de que la gente entienda por qué es importante que el pueblo tenga el derecho de decidir”, expresó la mandataria, quien reiteró su compromiso con la participación ciudadana como eje del proyecto de transformación nacional.

EL ESPÍRITU DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR

Sheinbaum sostuvo que la revocación de mandato representa uno de los pilares de la nueva etapa democrática que vive México, al reconocer al pueblo como el verdadero soberano. A su juicio, este tipo de ejercicios fortalecen la confianza en las instituciones y fomentan la responsabilidad de los gobernantes ante la sociedad.

Además, la presidenta destacó que este modelo ha sido adoptado en otros países como herramienta de rendición de cuentas, lo que muestra su eficacia en la consolidación de sistemas más transparentes y participativos.

“Cuando un gobierno no cumple, el pueblo tiene el derecho de retirarle su confianza. Eso es democracia real, no discursos”, sentenció Sheinbaum.

Dato curioso: México se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en establecer la revocación de mandato a nivel nacional, marcando un precedente histórico en la participación directa de los ciudadanos en la continuidad de sus líderes.