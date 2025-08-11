Localizan ‘narcorrancho’ en Teocaltiche, tras enfrentamiento

Tras un enfrentamiento contra criminales, la Secretaría de Seguridad de Jalisco localizó un narcorracho el pasado sábado en Teocaltiche que podría ser cateado este lunes.

Luego del enfrentamiento, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional se dedicaron a la búsqueda de los sospechosos en la zona y, aunque no los encontraron, sí aseguraron dos armas de fuego calibre .223, una con un cargador con 13 cartuchos y la otra con 17 tiros.

Además, al realizar una inspección en la zona, los oficiales detectaron que desde afuera de la finca se observaba lo que aparentaba ser un chaleco táctico y cargadores.

El hecho fue notificado un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco, quien ordenó el aseguramiento del domicilio, mientras un Juez concede una orden de cateo.

Fuentes allegadas a la investigación informaron que dicho rancho, aparentemente, es usado como centro de producción de mariguana, pues hay indicios de que en ese domicilio se realizaban los diversos procesos de producción de la droga, desde el cultivo, hasta el secado, limpiado y empacado para su distribución en la región.

Esto, ya que desde fuera de la finca se alcanzaba a apreciar que en un área había plantas en macetas bajo las lonas que mantienen la temperatura, así como instalaciones con mangueras que parecen que hacían goteo, además de que en otro cuarto parecía haber mariguana en proceso de secado.

De acuerdo con las fuentes consultadas, con lo que se aprecia alrededor de la finca y desde afuera de ésta pareciera que era usada para la producción de droga, sin embargo, será hasta este lunes, cuando se efectúe la orden de cateo, que se pueda esclarecer si también había producción de otras drogas y si existe la comisión de otros delitos.

Este año Teocaltiche ha sido escenario de crímenes de alto impacto que llevaron a que la Comisaría del Municipio fuera intervenida para que la Policía Estatal se hiciera cargo de la vigilancia.

Entre estos hechos destacan la desaparición de ocho policías municipales y el un chofer que los llevaba a Guadalajara para realizar exámenes de control y confianza; los cuerpos de cuatro de ellos fueron encontrados en bolsas.

El 15 de abril fue asesinado Ramón Grande Moncada, quien era Director de Seguridad Pública de Teocaltiche; y 13 días después fue ejecutado José Luis Pereida Robles, quien era Secretario General del Ayuntamiento y dirigente del PRI Municipal.