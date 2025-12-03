Localizan sin vida a Fabiola Metzulebeth Cervantes en un predio de Tijuana tras casi un mes de búsqueda

México
/ 3 diciembre 2025
    Localizan sin vida a Fabiola Metzulebeth Cervantes en un predio de Tijuana tras casi un mes de búsqueda
    El cuerpo de Fabiola Metzulebeth, desaparecida desde el 1 de noviembre, fue hallado en Rancho La Herradura luego de una llamada anónima; familiares y colectivos exigen avances en la investigación FOTO: VANGUARDIA

Restos de Fabiola Metzulebeth fueron encontrados después de un reporte anónimo; habría ido a visitar a su expareja con quien tenían una hija

Fabiola Metzulebeth Cervantes, una mujer de 30 años reportada como desaparecida desde el 1 de noviembre, fue localizada sin vida en un predio de Rancho La Herradura, en la zona de Villas del Campo, informaron colectivos de búsqueda y confirmaron autoridades estatales.

La localización de los restos ocurrió durante el fin de semana, luego de una llamada anónima que alertó sobre la presencia de un cuerpo en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Padres de Silvia, adolescente víctima de feminicidio, piden a Pronnif ver a sus hijos

$!Localizan sin vida a Fabiola Metzulebeth Cervantes en un predio de Tijuana tras casi un mes de búsqueda

COLECTIVO LOCALIZA EL CUERPO DE FABIOLA METZULEBETH CON AYUDA DE A LLAMADA ANÓNIMA

El Colectivo Madres Hasta Encontrarte, del municipio de Tecate, dio a conocer que el viernes 28 de noviembre recibieron un reporte anónimo que los llevó a revisar un predio identificado como Rancho La Herradura de Oro, ubicado en Tijuana, detrás de las instalaciones de la empresa Toyota. De acuerdo con la organización, en el mensaje se indicaba la posible presencia de restos humanos en el sitio.

La revisión en campo permitió el hallazgo de un cuerpo femenino cuyas características físicas y vestimenta coincidían con la descripción de Fabiola. Debido a que la ubicación del predio corresponde a la jurisdicción de la Fiscalía Regional de Tijuana, el caso quedó bajo su competencia. Un día después, el sábado 29, el colectivo confirmó que los restos correspondían a la joven buscada.

Gracias al anónimo que nos hicieron llegar a la página del colectivo Madres Hasta Encontrarte Tecate dimos con el cuerpo de la joven Fabiola Metzulebeth Cervantes. Nos unimos a la pena que embarga a la familia de Fabiola”, expresó el colectivo después del hallazgo.

$!Localizan sin vida a Fabiola Metzulebeth Cervantes en un predio de Tijuana tras casi un mes de búsqueda

FAMILIARES IDENTIFICAN EL CUERPO DE FABIOLA METZULEBETH

Los familiares de la joven asistieron a identificar las pertenencias y posteriormente confirmaron la identidad de Fabiola.

De acuerdo con su testimonio, la Fiscalía les había solicitado realizar este proceso desde el 14 de noviembre, cuando aún estaba activa la búsqueda, y expresaron que solicitaron agilizar las acciones para obtener resultados.

Sin embargo, al momento del hallazgo, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

FABIOLA METZULEBETH FUE VISTA POR ÚLTIMA VEZ ANTES DE DIRIGIRSE A LA CASA DE SU EXPAREJA

Fabiola, madre de tres hijos, había concluido su jornada laboral en la empresa Boe Vision Electric Technology México S.A. de C.V. el día de su desaparición. Posteriormente, se dirigió hacia la vivienda de su expareja, Roberto Raúl Garvín Zapata, en la colonia Villa del Campo. Esa fue la última ubicación registrada por el teléfono celular de la joven.

La familia informó que existían antecedentes de conflictos entre ambos, ya que mantenían comunicación por una hija en común. Indicaron también que el 4 de noviembre recibieron un mensaje desde el teléfono de Fabiola en el que supuestamente avisaba que se dirigía a Estados Unidos y pedía que no la buscaran. De acuerdo con su madre, el texto no correspondía al estilo habitual de comunicación de la joven.

FABIOLA METZULEBETH SE HABRÍA SEPARADO DE SU EXPAREJA DEBIDO A MALTRATO Y ACOSO

Durante una conferencia ofrecida a medios, la familia explicó que Fabiola mantuvo una relación de un año con Garvín Zapata, con quien tuvo una hija que actualmente tiene dos años. Señalaron que la joven decidió separarse de él en diciembre de 2024 debido a episodios de maltrato y acoso.

Las denuncias presentadas en meses previos incluían señalamientos por acoso, golpes, irrupciones violentas en su vivienda, agresiones contra su hermano, robos, e incluso una denuncia falsa de sustracción de menores. La familia expuso que, pese a que la Fiscalía General del Estado había emitido una orden de protección, esta no fue efectivamente implementada por la Policía Municipal de Tijuana.

Sol Merino, directora operativa del Sucomm, quien acompañó a la familia durante el encuentro con medios, declaró que continuarán brindando acompañamiento jurídico en el caso.

$!Localizan sin vida a Fabiola Metzulebeth Cervantes en un predio de Tijuana tras casi un mes de búsqueda

TE PUEDE INTERESAR: Localizan sin vida a Yerli Yaritza en Ocosingo; detienen a su pareja como principal sospechoso

PAREJA DE FABIOLA METZULEBETH SE ENCUENTRA DETENIDO DEBIDO A CASO RELACIONADO CON NARCOMENUDEO

De acuerdo con medios regionales, Roberto Raúl Garvín Zapata permanecía detenido desde mediados de noviembre por un caso relacionado con narcomenudeo.

El Semanario Zeta documentó que el 13 de noviembre fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada cometida por particulares, en relación con la desaparición de Fabiola Metzulebeth.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido información actualizada respecto a posibles nuevas líneas de investigación, como podría ser feminicidio u homicidio, tras la localización del cuerpo. La familia de la joven continúa en espera de avances oficiales mientras organizaciones civiles mantienen acompañamiento en el proceso.

Temas


Desaparecidas
Feminicidios
homicidios

Localizaciones


Baja California
Tijuana

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La ampliación de la carretera a Derramadero es una de las obras viales clave para la Región Sureste de la entidad.

Saltillo: Estiman entregar carretera a Derramadero en junio de 2026
En los últimos años, los centros de rehabilitación han proliferado en Coahuila, principalmente en las ciudades más pobladas.

Coahuila: Censo y vigilancia sanitaria ‘recortan’ de 450 a 250 los anexos en el Estado
Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal
El monto divulgado desecha una declaración de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien afirmó que el sueldo del funcionario era “menos de 100 mil pesos”.

Andy López Beltrán gana más de 100 mil al mes y supera a Luisa Alcalde, revela salario real
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la jornada laboral de 40 horas será una realidad en México, aplicándose de forma gradual desde 2027 hasta 2030, sin afectar salarios ni prestaciones.

¡Ya hay acuerdo!... anuncia Sheinbaum que jornada laboral de 40 horas será gradual hasta 2030
Conoce el nuevo salario mínimo en México para 2026, los montos oficiales, porcentajes de incremento, reacciones del sector laboral y los beneficios para los trabajadores.

¡Aumenta el Salario Mínimo!... a partir de 2026 será de 9 mil 582 y en la frontera de 13 mil 408 pesos al mes
Puerta Uno de AHMSA fue liberada para permitir la entrada del grupo inversionista.

AHMSA recibe a posibles compradores y reactiva expectativas de rescate
La SEP aplicará horario invernal y adelantos de vacaciones en varios estados por bajas temperaturas. Conoce qué entidades tendrán ajustes y cuáles mantienen el calendario oficial.

SEP confirma cambios en el calendario escolar, horarios y vacaciones para estos estados por invierno