$!Localizan sin vida a Fabiola Metzulebeth Cervantes en un predio de Tijuana tras casi un mes de búsqueda

Fabiola Metzulebeth Cervantes, una mujer de 30 años reportada como desaparecida desde el 1 de noviembre, fue localizada sin vida en un predio de Rancho La Herradura, en la zona de Villas del Campo, informaron colectivos de búsqueda y confirmaron autoridades estatales. La localización de los restos ocurrió durante el fin de semana, luego de una llamada anónima que alertó sobre la presencia de un cuerpo en la zona.

COLECTIVO LOCALIZA EL CUERPO DE FABIOLA METZULEBETH CON AYUDA DE A LLAMADA ANÓNIMA El Colectivo Madres Hasta Encontrarte, del municipio de Tecate, dio a conocer que el viernes 28 de noviembre recibieron un reporte anónimo que los llevó a revisar un predio identificado como Rancho La Herradura de Oro, ubicado en Tijuana, detrás de las instalaciones de la empresa Toyota. De acuerdo con la organización, en el mensaje se indicaba la posible presencia de restos humanos en el sitio. La revisión en campo permitió el hallazgo de un cuerpo femenino cuyas características físicas y vestimenta coincidían con la descripción de Fabiola. Debido a que la ubicación del predio corresponde a la jurisdicción de la Fiscalía Regional de Tijuana, el caso quedó bajo su competencia. Un día después, el sábado 29, el colectivo confirmó que los restos correspondían a la joven buscada. “Gracias al anónimo que nos hicieron llegar a la página del colectivo Madres Hasta Encontrarte Tecate dimos con el cuerpo de la joven Fabiola Metzulebeth Cervantes. Nos unimos a la pena que embarga a la familia de Fabiola”, expresó el colectivo después del hallazgo.

FAMILIARES IDENTIFICAN EL CUERPO DE FABIOLA METZULEBETH Los familiares de la joven asistieron a identificar las pertenencias y posteriormente confirmaron la identidad de Fabiola. De acuerdo con su testimonio, la Fiscalía les había solicitado realizar este proceso desde el 14 de noviembre, cuando aún estaba activa la búsqueda, y expresaron que solicitaron agilizar las acciones para obtener resultados. Sin embargo, al momento del hallazgo, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. FABIOLA METZULEBETH FUE VISTA POR ÚLTIMA VEZ ANTES DE DIRIGIRSE A LA CASA DE SU EXPAREJA Fabiola, madre de tres hijos, había concluido su jornada laboral en la empresa Boe Vision Electric Technology México S.A. de C.V. el día de su desaparición. Posteriormente, se dirigió hacia la vivienda de su expareja, Roberto Raúl Garvín Zapata, en la colonia Villa del Campo. Esa fue la última ubicación registrada por el teléfono celular de la joven. La familia informó que existían antecedentes de conflictos entre ambos, ya que mantenían comunicación por una hija en común. Indicaron también que el 4 de noviembre recibieron un mensaje desde el teléfono de Fabiola en el que supuestamente avisaba que se dirigía a Estados Unidos y pedía que no la buscaran. De acuerdo con su madre, el texto no correspondía al estilo habitual de comunicación de la joven. FABIOLA METZULEBETH SE HABRÍA SEPARADO DE SU EXPAREJA DEBIDO A MALTRATO Y ACOSO Durante una conferencia ofrecida a medios, la familia explicó que Fabiola mantuvo una relación de un año con Garvín Zapata, con quien tuvo una hija que actualmente tiene dos años. Señalaron que la joven decidió separarse de él en diciembre de 2024 debido a episodios de maltrato y acoso. Las denuncias presentadas en meses previos incluían señalamientos por acoso, golpes, irrupciones violentas en su vivienda, agresiones contra su hermano, robos, e incluso una denuncia falsa de sustracción de menores. La familia expuso que, pese a que la Fiscalía General del Estado había emitido una orden de protección, esta no fue efectivamente implementada por la Policía Municipal de Tijuana. Sol Merino, directora operativa del Sucomm, quien acompañó a la familia durante el encuentro con medios, declaró que continuarán brindando acompañamiento jurídico en el caso.