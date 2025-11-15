Manifestantes de la Generación Z toman la Macro plaza en Monterrey, Nuevo León

México
/ 15 noviembre 2025
    Manifestantes de la Generación Z toman la Macro plaza en Monterrey, Nuevo León
    Protesta de Generación Z, 15 de noviembre, en Monterrey, Nuevo León FOTO: Aracely Chantaka

El movimiento de la Generación Z se ha viralizado en las redes sociales, tras usar el icono de One Piece, como símbolo de protesta política

En medio de consignas en contra de la 4T y gritos de inconformidad por la impunidad que prevalece en el país, miles de manifestantes de la llamada ‘Generación Z’ y de otras edades tomaron las calles de Monterrey en una marcha en contra de la violencia y el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

La movilización se realizó este sábado y en la misma participaron jóvenes, así como personas adultas y hasta niños.

TE PUEDE INTERESAR: Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX

En entrevista, Raúl Cavazos, uno de los líderes del movimiento, sostuvo que la sociedad está cansada de la impunidad y corrupción de los políticos.

Estamos levantando la mano porque estamos cansados de los políticos, de su juego, su sistema. Estamos cansados de la impunidad, la corrupción’, señaló.

Expuso que no son “boots”de redes sociales, sino gente de verdad que busca un cambio para la nación. Mencionó que el movimiento fue convocado por los jóvenes de la ‘Generación Z’ a nivel nacional y se sumaron personas de todas las edades.

¿Por qué se manifiesta este movimiento? Por la impunidad y la corrupción, eso tiene nombre: se llama Morena, pero antier se llamó PRIAN’, aseguró.

La marcha ocasionó caos vial en los alrededores de la Macroplaza y molestia en algunos automovilistas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: exige la llamada Gen Z seguridad y justicia por asesinato de Carlos Manzo

Los inconformes reprobaron la situación de violencia en el país y el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ejecutado en un evento público, el pasado 1 de noviembre.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

