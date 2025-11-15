Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX

El 15 de noviembre, durante la protesta de la ‘Generación Z’ en la Ciudad de México, las autoridades de seguridad lanzaron humo blanco para diluir a los grupos de manifestantes. El acto ocurrió frente al Palacio Nacional, entre la valla anti protestas que montaron las autoridades, y los manifestantes, quienes protestaron en contra de la actual administración presidencial. Presuntamente, el humo fue disparado cuando algunos manifestantes intentaron saltar sobre la valla para interrumpir en el Palacio Nacional. Los actores de dicho intento, según medios locales, llevaban los rostros cubiertos y vestían con ropa oscura. TE PUEDE INTERESAR: ‘¡Lo mandaron matar!’: abuela de Carlos Manzo acusa a Morena y apunta a Leonel Godoy Según las redes sociales, se pidió que los asistentes a la marcha, usaran ropa blanca y que la protesta fuese pacífica.

Sin embargo, durante la protesta, las personas vestidas de negro lograron derribar las barricadas. Se ha destacado que los actores del derribo no se han identificado como integrantes del Bloque Negro. En redes sociales, han circulado fotografías de gente con pancartas de la calavera, ahora referenciado como el símbolo de la ‘Generación Z’ y mensajes contra Morena, envueltos del humo blanco. Al igual que en las manifestaciones en Nepal, los participantes en la protesta utilizaron iconos del anime One Piece para representar su opinión contra la administración presidencial de Sheinbaum y de Morena.

También se informó que las autoridades arrojaron agua contra los protestantes que golpearon la valla o la intentaron empujar. En medios de información se ha destacado que ha habido casos de agresión, disueltos por las autoridades. Se informó que los heridos han sido atendidos por los servicios de emergencia; se reportó que una agente policía fue herida durante la protesta. No obstante, después que las barricadas fueron tiradas, se reportó que manifestantes comenzaron a lanzar objetos, presuntamente piedras, contra los elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Para detener las agresiones contra las barricadas, los elementos de seguridad utilizaron gas lacrimógeno, según informaron asistentes de la protesta. Se destacó, por testigos de la protesta, que los iniciadores del movimiento, que caminaron desde el Ángel de la Independencia, no están relacionados con los casos de agresión que están ocurriendo en el Zócalo de la capital.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman la ‘Marcha de la Generación Z’ en cinco localidades de Coahuila En paralelo a la protesta de la Generación Z, se unió el ‘Movimiento del Sombrero’ el cual es encabezado por la madre del fallecido alcalde, Carlos Uruapan.