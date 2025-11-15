Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX

México
/ 15 noviembre 2025
    Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX
    Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX FOTO: CUARTO OSCURO | Crisanta Espinosa Aguilar

Con banderas de One Piece y pancartas contra la presidencia y el gobierno, manifestantes caminaron desde el Ángel de la Indecencia al Palacio Nacional

El 15 de noviembre, durante la protesta de la ‘Generación Z’ en la Ciudad de México, las autoridades de seguridad lanzaron humo blanco para diluir a los grupos de manifestantes.

El acto ocurrió frente al Palacio Nacional, entre la valla anti protestas que montaron las autoridades, y los manifestantes, quienes protestaron en contra de la actual administración presidencial.

Presuntamente, el humo fue disparado cuando algunos manifestantes intentaron saltar sobre la valla para interrumpir en el Palacio Nacional. Los actores de dicho intento, según medios locales, llevaban los rostros cubiertos y vestían con ropa oscura.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¡Lo mandaron matar!’: abuela de Carlos Manzo acusa a Morena y apunta a Leonel Godoy

Según las redes sociales, se pidió que los asistentes a la marcha, usaran ropa blanca y que la protesta fuese pacífica.

Sin embargo, durante la protesta, las personas vestidas de negro lograron derribar las barricadas. Se ha destacado que los actores del derribo no se han identificado como integrantes del Bloque Negro.

En redes sociales, han circulado fotografías de gente con pancartas de la calavera, ahora referenciado como el símbolo de la ‘Generación Z’ y mensajes contra Morena, envueltos del humo blanco.

Al igual que en las manifestaciones en Nepal, los participantes en la protesta utilizaron iconos del anime One Piece para representar su opinión contra la administración presidencial de Sheinbaum y de Morena.

También se informó que las autoridades arrojaron agua contra los protestantes que golpearon la valla o la intentaron empujar. En medios de información se ha destacado que ha habido casos de agresión, disueltos por las autoridades. Se informó que los heridos han sido atendidos por los servicios de emergencia; se reportó que una agente policía fue herida durante la protesta.

No obstante, después que las barricadas fueron tiradas, se reportó que manifestantes comenzaron a lanzar objetos, presuntamente piedras, contra los elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para detener las agresiones contra las barricadas, los elementos de seguridad utilizaron gas lacrimógeno, según informaron asistentes de la protesta.

Se destacó, por testigos de la protesta, que los iniciadores del movimiento, que caminaron desde el Ángel de la Independencia, no están relacionados con los casos de agresión que están ocurriendo en el Zócalo de la capital.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman la ‘Marcha de la Generación Z’ en cinco localidades de Coahuila

En paralelo a la protesta de la Generación Z, se unió el ‘Movimiento del Sombrero’ el cual es encabezado por la madre del fallecido alcalde, Carlos Uruapan.

Temas


política
protestas
Manifestaciones

Localizaciones


CDMX

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Manifestantes vestidos de blanco avanzan por el Centro Histórico de Saltillo, portando imágenes religiosas y pancartas con consignas en contra del Gobierno Federal durante la movilización de este sábado.

Saltillo: exige la llamada Gen Z seguridad y justicia por asesinato de Carlos Manzo
Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX

Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX
Apoyarán particularmente jefas de familia que han sostenido hogares sin redes de seguridad ni ahorros para la vejez.

Sheinbaum impulsa la Pensión Mujeres Bienestar: ‘El próximo año nos va a ir mejor’
También reportaron que la funcionaria no tenía experiencia para el cargo y que tampoco había evidencia del título que presumía de doctora por el “Centro de Estudios de Posgrado en Derecho”, cursado en un solo año.

Renuncia funcionaria de la SCJN por ser exhibida de ser ‘influencer’ en su tiempo laboral
Cuerpos de palestinos no identificados devueltos por Israel son introducidos en un camión para su posterior entierro, en el hospital Nasser, en Jan Yunis, Gaza, el 14 de noviembre de 2025.

Israel devuelve cuerpos de 15 palestinos a Gaza, donde desplazados lidian con lluvias invernales
El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos, llega a aguas del Caribe.

¿Qué es la operación ‘Lanza del Sur’ y por qué genera dudas?
Trump y su gobierno han insistido durante mucho tiempo en que los aranceles no aumentan los precios al consumidor. FOTO:

EU elimina aranceles sobre carne, café y frutas debido a presión en precios al consumidor
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos de Alemania, Italia y Grecia.

Cuáles son los grupos ‘antifa’ europeos designados por Trump como grupos terroristas