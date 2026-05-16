Marcha Morena contra Maru Campos en Chihuahua; PAN afirma que no cederá Estado a un narcogobierno

CDMX.- Simpatizantes de Morena, encabezados por la dirigente Ariadna Montiel y Andrés López Beltrán, marchan en Chihuahua contra la Gobernadora Maru Campos tras acusaciones de bloqueos carreteros para impedir la protesta.

En el arranque de la movilización, Montiel dijo que había ánimo y entusiasmo pese al “sabotaje” del PAN, encabezado por la Mandataria estatal.