Marcha Morena contra Maru Campos en Chihuahua; PAN afirma que no cederá Estado a un narcogobierno
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CDMX.- Simpatizantes de Morena, encabezados por la dirigente Ariadna Montiel y Andrés López Beltrán, marchan en Chihuahua contra la Gobernadora Maru Campos tras acusaciones de bloqueos carreteros para impedir la protesta.
En el arranque de la movilización, Montiel dijo que había ánimo y entusiasmo pese al “sabotaje” del PAN, encabezado por la Mandataria estatal.
Previamente, la líder y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido, fueron recibidos con protestas en el Aeropuerto de Chihuahua.
Junto a 20 mil valientes chihuahuenses, alzamos la voz contra los gobiernos panistas conservadores que durante años han gobernado con privilegios, corrupción y abandono mientras el pueblo enfrenta violencia, desigualdad e incertidumbre. 🇲🇽— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 17, 2026
Hoy Chihuahua vive una crisis de... pic.twitter.com/bqOETnc8r1
Con carteles que dicen “Yo con Maru” y “Fuera narco Morena”, un grupo de personas se apostó a la salida de la terminal aérea.
Ante el tumulto, ambos tuvieron que ser resguardados.
En la marcha también participan el Alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la senadora con licencia, Andrea Chávez.
#ChihuahuaNoSeEntrega pic.twitter.com/N5BT38LP1P— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 17, 2026
El Partido Acción Nacional advirtió que no permitirá que Chihuahua quede en manos de Morena, cuyos gobiernos han quedado en manos del crimen organizado.
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN del blanquiazul expresó su apoyo a la gestión de la Gobernadora María Eugenia Campos, acusada por Morena de traición a la patria por la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.