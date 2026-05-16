Marcha Morena contra Maru Campos en Chihuahua; PAN afirma que no cederá Estado a un narcogobierno

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Marcha Morena contra Maru Campos en Chihuahua; PAN afirma que no cederá Estado a un narcogobierno
    Liderazgos y simpatizantes de Morena marcharon este sábado en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. El Universal

CDMX.- Simpatizantes de Morena, encabezados por la dirigente Ariadna Montiel y Andrés López Beltrán, marchan en Chihuahua contra la Gobernadora Maru Campos tras acusaciones de bloqueos carreteros para impedir la protesta.

En el arranque de la movilización, Montiel dijo que había ánimo y entusiasmo pese al “sabotaje” del PAN, encabezado por la Mandataria estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-morena-boicot-de-maru-campos-con-bloqueos-en-chihuahua-IG20738132

Previamente, la líder y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido, fueron recibidos con protestas en el Aeropuerto de Chihuahua.

Con carteles que dicen “Yo con Maru” y “Fuera narco Morena”, un grupo de personas se apostó a la salida de la terminal aérea.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierte-pan-congreso-de-chihuahua-bloqueara-solicitud-de-juicio-politico-a-maru-campos-ED20672152

Ante el tumulto, ambos tuvieron que ser resguardados.

En la marcha también participan el Alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la senadora con licencia, Andrea Chávez.

El Partido Acción Nacional advirtió que no permitirá que Chihuahua quede en manos de Morena, cuyos gobiernos han quedado en manos del crimen organizado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/fgr-abre-nueva-linea-de-investigacion-por-invasion-de-competencia-federal-en-el-caso-cia-en-chihuahua-MD20674495

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN del blanquiazul expresó su apoyo a la gestión de la Gobernadora María Eugenia Campos, acusada por Morena de traición a la patria por la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Política México

Localizaciones


Chihuahua

Personajes


Ariadna Montiel
Andrés Manuel López Beltrán

Organizaciones


Morena
PAN

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Apretón de manos

Apretón de manos
true

La 4T pedía pruebas: ¡pues las va a tener!
Gerardo Merida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona; era señalado junto con gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de tener vínculos con ‘Los Chapitos’.

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, aceptaría ser testigo cooperante de EU
Unidad especial del Departamento de Seguridad Nacional inicia la revisión exhaustiva de antecedentes de residentes permanentes para identificar posibles casos de fraude o amenazas a la seguridad.

Titulares de la ‘green card’ son el objetivo de deportación de un nuevo ‘aparato de expulsión’
CIUDAD DE MÉXICO, 30NOVIEMBRE2024.- Luis Miguel, cantautor mexicano, durante su presentación está noche en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira 2024. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco
Aunque la SEP acordó mantener el calendario oficial para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 el próximo 15 de julio; sin embargo, una serie de estados decidieron cambiar sus actividades.

Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes del 15 de julio, cierre de clases según la SEP
El nuevo padrón de telefonía móvil en México ha generado dudas entre padres y tutores sobre qué CURP debe registrarse en las líneas usadas por menores de edad.

¿Qué CURP debo registrar en la línea telefónica de mi hijo? Esto dice el nuevo padrón celular en México
Las distintas ciudades de México tienen sedes que ofrecen instalaciones de primer nivel para las selecciones nacionales en el Mundial 2026.

Selecciones desprecian Torreón para concentrarse, ¿qué otras plazas quedaron fuera de la Copa Mundial?