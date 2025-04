Marea Verde pide despenalizar en su totalidad el aborto en la CDMX, en plena conmemoración

Daptnhe Cuevas, secretaria de las Mujeres, aseguró que aunque la propuesta para retirar el aborto del Código Penal no fue aprobada en 2024, el cambio es inevitable: “Me preguntaban (sobre la eliminación del tipo penal) ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasó? Lo único que puedo responder es que sin duda no pasó pero va a pasar, porque nuestros derechos no los frena nada; porque no sólo es que es justo, que es nuestro derecho, que no hay argumentos que se le puedan contraponer, sino porque lo construimos paso a pasito.”

CONMEMORAN 18 ANIVERSARIO DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN LA CDMX

En la capital de México, colectivos y feministas salieron a las calles para conmemorar los 18 años de la legalización del aborto.

“Esto es algo histórico, nunca antes habíamos hecho un acto público así para celebrar el aborto. Además, estamos conmemorando la lucha que se ha llevado estos 18 años, que ya maduró esta ley y necesita avanzar”, dijo Ana Victoria Ávila, integrante de la colectiva ‘Acompañantas’, para el diario El Universal.