María Adela reaparece y contradice a su madre: niega desaparición y acusa violencia familiar

La presunta desaparición de María Adela Morales Correa, arquitecta de 26 años originaria de Chetumal, generó atención pública debido a las versiones contradictorias que surgieron desde el inicio del caso. Mientras su madre reportó su desaparición y solicitó apoyo para localizarla, la propia joven reapareció días después para ofrecer una explicación distinta sobre su ausencia. El 4 de mayo, María Adela Morales Correa se presentó ante medios de comunicación y aseguró que no fue víctima de ningún delito como lo había señalado su madre. Explicó que su estancia en la Ciudad de México estuvo relacionada con su salud mental y que su ingreso a un hospital psiquiátrico ocurrió de manera voluntaria.

MARÍA ADELA INGRESÓ DE MANERA VOLUNTARIA A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO De acuerdo con su testimonio, la joven ingresó al Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñiz tras atravesar un periodo de depresión acompañado de pensamientos suicidas. Detalló que permaneció internada durante 21 días y que su ingreso fue resultado de una valoración médica, tras la cual aceptó recibir tratamiento especializado para atender su condición. Aseguró que en todo momento estuvo consciente de las decisiones relacionadas con su atención. La joven señaló que, previo a su internamiento, tuvo dos intentos de suicidio, lo que motivó que, junto con sus amigas, buscara ayuda profesional. En ese contexto, enfatizó que sus amistades únicamente fungieron como una red de apoyo. MARÍA ADELA DECLARA QUE SU MADRE LA AGREDÍA Durante su declaración, María Adela también hizo referencia a su entorno familiar, al que describió como violento. Indicó haber sido víctima de abuso físico por parte de su madre, lo que añade un nuevo elemento al caso. MARÍA ADELA PIDE DETENER ACOSO CONTRA SUS AMIGAS; NIEGA HABER SIDO OBLIGADA María Adela solicitó detener el acoso hacia sus amigas, quienes, según afirmó, no están relacionadas con ningún acto ilícito. “Me gustaría igual aclarar una cosa: mis amigas no son ni tratantes ni criminales, así como los están victimizando ahorita en las redes sociales.” “Si no fuera por mis amigas, de hecho no estaría aquí. Me gustaría también aclarar que ellas en ningún momento quedaron como mis tutoras responsables. Ellas no tenían jurisdicción sobre mis decisiones. Todas las decisiones las tomé yo y siempre estuve informada sobre todo lo que estaba sucediendo.” También aclaró que su traslado a la capital del país no obedeció a una oferta laboral, sino a su intención de quitarse la vida en ese momento.

MARÍA ADELA NO QUIERE TENER CONTACTO CON SU MADRE En cuanto a su situación actual, María Adela manifestó temor por su integridad y expresó que no desea restablecer contacto con su madre. Reveló que tuvo tres encuentros con ella y no la quiere volver a ver. “Mi mamá, a través de sus intervenciones, que fueron varias de forma legal, levantó denuncias, levantó amparos. Interrumpió mucho mi tratamiento y no me dejó recuperarme como debería. Lo retrasó bastante.” “Yo la vi en tres ocasiones. Esas tres ocasiones en que las vi, en la primera no salió tan bien, la verdad. No salió tan bien; yo no estaba tan estable y sí me afectó mucho verla, porque yo no quería verla. Desde el inicio lo dejé muy claro.” “La primera vez que la vi no pude decirle nada, no me permitió hablar. Ella estuvo hablando y a mí no me dejó expresarme. Ya la segunda vez yo sí hablé y le dije directamente que ya parara, que yo no estaba secuestrada, que yo no estaba ahí en contra de mi voluntad, pero ella me dijo que no, que no iba a parar.” “Ya la tercera vez, la verdad, solo la vi y me regresé porque ya me di cuenta que no tenía caso hablar con ella porque ella no iba a entender y no se iba a detener”. Afirmó que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y cuestionó cualquier intento de ejercer custodia sobre su persona.

FISCALÍA DE CDMX DESACTIVÓ BOLETÍN DE BÚSQUEDA TRAS LOCALIZACIÓN DE MARÍA ADELA La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que activó los protocolos de búsqueda tras el reporte de desaparición realizado el 13 de abril de 2026. Según el comunicado oficial, la joven fue localizada con vida el 15 de abril en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde recibía atención médica. Durante la verificación realizada por agentes de investigación y personal de la Comisión de Búsqueda, manifestó que ingresó por voluntad propia, que no había sido víctima de delito y expresó su decisión de no restablecer contacto con la persona que reportó su desaparición. A partir de ello, se desactivó el boletín de búsqueda a solicitud de la propia joven. FISCALÍA DE CDMX ABRE CARPETA DE INVESTIGACIÓN TRAS SEÑALAMIENTOS DE VIOLENCIA FAMILIAR La Fiscalía capitalina también informó que inició una carpeta de investigación por posibles hechos de violencia familiar, luego de que la joven refiriera situaciones relacionadas con su entorno personal. Asimismo, detalló que se le otorgaron medidas de protección y que personal médico confirmó que cuenta con plena capacidad de decisión, además de que mantuvo comunicación con su familia durante su estancia hospitalaria. Tras recibir el alta médica el 3 de mayo, la joven reiteró públicamente que no fue privada de la libertad ni internada en contra de su voluntad y rechazó las versiones que la vinculaban con posibles delitos.

FISCALÍA SOLICITA NO DIFUNDIR INFORMACIÓN NO OFICIAL En su posicionamiento, la Fiscalía de la CDMX hizo un llamado a evitar la difusión de información no confirmada que pueda afectar la integridad de la joven y su entorno, así como generar procesos de revictimización. El caso continúa generando atención debido a las diferencias entre las versiones iniciales y la información proporcionada posteriormente por la propia involucrada y las autoridades, sin que hasta el momento se hayan detallado públicamente las razones de dichas discrepancias.

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