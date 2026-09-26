Mariana Rodríguez reta a que la sigan denunciando, ante cuestionamientos por uso de programas sociales

Durante un evento en el Centro Comunitario La Estanzuela, la titular de Amar a Nuevo León hizo alusión a los cuestionamientos por el uso del programa “Ayudamos a las Mujeres”, que entrega 2 mil pesos mensuales mediante una tarjeta.

Ante los cuestionamientos por el uso de programas sociales previo a las elecciones, Mariana Rodríguez , esposa del Gobernador y aspirante de MC a la Gubernatura, arreció ayer la entrega de dádivas del Estado y retó ayer a que la denuncien.

“Que se discutan estos programas, que nos denuncien”, señaló Rodríguez ante decenas de asistentes, “que se revisen, que se evalúen y, sobre todo, que nos exijan resultados”.

“Y a quienes lo critican les voy a decir: síganme denunciando”, retó.

“Pero mientras presenten esa denuncia, pónganse a trabajar también por algo que durante mucho tiempo, cuando han tenido la oportunidad, ignoraron”, expresó.

Aunque no mencionó nombres, la referencia habría sido para el dirigente estatal del PAN, Policarpo Flores, quien el martes advirtió que acudiría ante las autoridades electorales por considerar que los apoyos de ese programa se usan en beneficio de la titular de Amar a Nuevo León.

Apenas cuatro días antes, el 18 de septiembre, tres secretarios estatales —Miguel Flores, Secretario General de Gobierno; Félix Arratia, de Igualdad e Inclusión, y Daniel Acosta, de Participación Ciudadana— repartieron tarjetas del programa a nombre de Rodríguez durante un evento en la Colonia Topo Chico.

“Este apoyo que Mariana les da y que el Gobernador les da, es un homenaje para ustedes”, dijo Acosta en ese evento, al que no asistió la titular de Amar a Nuevo León.