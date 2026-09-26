Mariana Rodríguez reta a que la sigan denunciando, ante cuestionamientos por uso de programas sociales

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Mariana Rodríguez reta a que la sigan denunciando, ante cuestionamientos por uso de programas sociales
    Durante un evento en el Centro Comunitario La Estanzuela, la titular de Amar a Nuevo León hizo alusión a los cuestionamientos por el uso del programa “Ayudamos a las Mujeres”. REFORMA

Aunque no mencionó nombres, la referencia habría sido para el dirigente estatal del PAN, Policarpo Flores

Ante los cuestionamientos por el uso de programas sociales previo a las elecciones, Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador y aspirante de MC a la Gubernatura, arreció ayer la entrega de dádivas del Estado y retó ayer a que la denuncien.

Durante un evento en el Centro Comunitario La Estanzuela, la titular de Amar a Nuevo León hizo alusión a los cuestionamientos por el uso del programa “Ayudamos a las Mujeres”, que entrega 2 mil pesos mensuales mediante una tarjeta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inseguridad-y-crimen-organizado-complican-el-acuerdo-comercial-entre-mexico-y-la-ue-GF23738439

“Que se discutan estos programas, que nos denuncien”, señaló Rodríguez ante decenas de asistentes, “que se revisen, que se evalúen y, sobre todo, que nos exijan resultados”.

“Y a quienes lo critican les voy a decir: síganme denunciando”, retó.

“Pero mientras presenten esa denuncia, pónganse a trabajar también por algo que durante mucho tiempo, cuando han tenido la oportunidad, ignoraron”, expresó.

Aunque no mencionó nombres, la referencia habría sido para el dirigente estatal del PAN, Policarpo Flores, quien el martes advirtió que acudiría ante las autoridades electorales por considerar que los apoyos de ese programa se usan en beneficio de la titular de Amar a Nuevo León.

Apenas cuatro días antes, el 18 de septiembre, tres secretarios estatales —Miguel Flores, Secretario General de Gobierno; Félix Arratia, de Igualdad e Inclusión, y Daniel Acosta, de Participación Ciudadana— repartieron tarjetas del programa a nombre de Rodríguez durante un evento en la Colonia Topo Chico.

“Este apoyo que Mariana les da y que el Gobernador les da, es un homenaje para ustedes”, dijo Acosta en ese evento, al que no asistió la titular de Amar a Nuevo León.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Denuncias

Personajes


Mariana Rodríguez

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’

Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’
Rafael Márquez vivirá ante Colombia su primer partido como director técnico de México, en el inicio del camino tricolor rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

México vs Colombia: Rafael Márquez debuta con el Tri y abre una nueva era rumbo al Mundial 2030
true

Adjudicada mas no vendida, dicen sobre subasta de AHMSA
NosotrAs: Maternidad adolescente en Coahuila y el riesgo de creer en el espejismo de su disminución

NosotrAs: Maternidad adolescente en Coahuila y el riesgo de creer en el espejismo de su disminución
La propuesta reavivó las expectativas sobre una posible reactivación de la acerera y el encendido nuevamente de sus hornos.

¿Quién es CIESA, la empresa detrás de la oferta por AHMSA?
La imputada enfrenta un proceso por el delito de crueldad animal relacionado con la muerte del perro Rocky.

Caso Rocky: Jueza rechaza modificar medida cautelar y Liliana ‘N’ seguirá presa
AHMSA y MINOSA aún no han sido vendidas tras la audiencia de subasta realizada este viernes.

Juzgado aclara: aún no se vende AHMSA; proceso de venta seguirá durante los próximos días
La Credencial Blanca del IMSS identifica a pensionados y permite acreditar derechos para realizar trámites relacionados con el cobro y actualización de su pensión.

¿Qué es la Credencial Blanca del IMSS?... qué requisitos necesitan los adultos mayores pensionados para tramitarla