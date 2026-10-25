Mariana Rodríguez y Samuel García le dan la bienvenida a Raquel, su tercera hija

La dulce espera terminó para Mariana Rodríguez y Samuel García, ya que la pareja recibió a su tercera hija, Raquel, durante la madrugada del domingo 25 de octubre, luego de que la influencer acudiera al hospital en San Pedro Garza García desde un día anterior, cuando se percató que iniciaron las contracciones. Mariana documentó en sus redes sociales que tras un chequeo, médicos especialistas determinaron que debía permanecer internada ante el avance del trabajo de parto.

El nacimiento de la pequeña Raquel entre fotografías, mensajes familiares y momentos compartidos en redes sociales, sobre todo en Instagram, se convirtió en la noticia del día para los seguidores del Gobernador de Nuevo León y su esposa. La titular de Amar a Nuevo León compartió en Instagram una fotografía en la que aparece sosteniendo a la recién nacida en el hospital junto a García; en la imagen, dio a conocer uno de los primeros detalles de su nacimiento: Raquel pesó 3.080 kilogramos y su llegada fue descrita como “perfecta”. La familia no tardó en sumarse a las felicitaciones. Eugenia Rodríguez, hermana de Mariana, publicó imágenes del gobernador de Nuevo León con bata quirúrgica mientras cargaba a la pequeña.

EL NACIMIENTO DE RAQUEL La llegada de Raquel comenzó desde el sábado 24 de octubre, cuando Mariana Rodríguez empezó a sentir contracciones y acudió al hospital para que los médicos revisaran el avance de su embarazo. Lo que parecía una visita para comprobar que todo marchaba con normalidad terminó con su ingreso al centro médico. Tras valorarla, los especialistas le informaron que el nacimiento de su tercera hija estaba próximo. ocurriera ese mismo día.

La empresaria compartió la noticia con sus seguidores y adelantó que permanecería hospitalizada ante la posibilidad de que el parto Aunque inicialmente se contemplaba que naciera hasta el 28 de octubre, según se puede constatar en las múltiples publicaciones realizadas durante el 24 de octubre, el parto se prolongó desde el sábado hasta las primeras horas de este domingo.

LAS HIJAS DE MARIANA RODRÍGUEZ Y SAMUEL GARCÍA Con el nacimiento de Raquel, Mariana Rodríguez y Samuel García tienen tres hijas: Mariel, Isabel y la recién nacida. Mariel nació el 10 de marzo de 2023 y se convirtió en la primera hija de la pareja. Posteriormente, el 12 de julio de 2025, llegó Isabel, quien ahora es la hermana mayor de Raquel.

La pareja anunció que esperaba a su tercer bebé el 22 de abril de 2026, mediante un video familiar publicado en redes sociales. En la grabación apareció Mariel, su hija mayor, quien anunció que se convertiría nuevamente en hermana mayor. Unas semanas después, el 6 de mayo, García y Rodríguez revelaron que esperaban otra niña, realizaron una celebración familiar en la que participaron Mariel e Isabel y reventaron un globo con confeti rosa. Previo al nacimiento de Raquel, García había señalado que Rodríguez estaba concentrada en la llegada de su tercera hija y no en una eventual candidatura a la gubernatura: “Ella no está en esa ruta; está pensando en que va a ser mamá de tres niñas”, declaró el Gobernador, esto debido a que constantemente se le señala como una apuesta de Movimiento Ciudadano en Nuevo León para las elecciones de 2027.