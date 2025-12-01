Marina asegura más de 600 kilos de droga durante operativo en el puerto de Mazatlán

/ 1 diciembre 2025
    Marina asegura más de 600 kilos de droga durante operativo en el puerto de Mazatlán
    Un operativo interinstitucional en el puerto de Mazatlán decomisó 605 kg de metanfetamina y otros narcóticos ocultos en un tractocamión; el conductor fue detenido y la carga representa una fuerte afectación económica al crimen organizado. FOTO: SSPC

Autoridades federales inspeccionaron un tractocamión en el puerto de Mazatlán y localizaron más de 600 kilos de droga ocultos en un doble fondo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este 1 de diciembre que un operativo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) permitió el aseguramiento de más de 600 kilogramos de droga en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó la acción y detalló que la carga estaba compuesta principalmente por metanfetamina oculta en un doble fondo de un tractocamión.

De acuerdo con el comunicado difundido por la SSPC, la inspección se llevó a cabo al interior del Recinto Portuario de Mazatlán, donde elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria detectaron irregularidades durante la revisión de un tractocamión.

ASEGURAN 360 PAQUETES QUE CONTENÍAN DIVERSAS DROGAS

El comunicado precisó: “Derivado de trabajos de investigación y colaboración interinstitucional en el estado de Sinaloa [...] se aseguraron 339 paquetes con un peso aproximado de 605 kilos de posible metanfetamina.”

Además de esta carga, los agentes federales encontraron:

21 paquetes adicionales que contenían sustancias con características similares a cocaína, fentanilo y otras drogas, con un peso aproximado de 21 kilogramos. Todo el material venía oculto en un doble fondo de la unidad de carga.

El conductor del vehículo fue detenido en el lugar. Las autoridades informaron que:

“A la persona detenida se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.”

DECOMISO REPRESENTA MÁS DE 15 MILLONES DE DOSIS Y 282 MILLONES DE PESOS

La SSPC señaló que el aseguramiento representa una afectación económica estimada en 282 millones 217 mil 536 pesos para la delincuencia organizada. La dependencia también destacó que, con el decomiso, se evitó que más de 15 millones de dosis llegaran a la sociedad.

En su cuenta de X, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, afirmó:

“Con este aseguramiento se evitó que más de 15 millones de dosis de droga llegaran a la población.”

El operativo contó con la participación coordinada de:

- Secretaría de Marina (Semar)

- Fiscalía General de la República (FGR)

- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

- Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

- Guardia Nacional (GN)

La SSPC subrayó que estas acciones formaron parte del trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad y la paz en el país, combatiendo al narcotráfico y al crimen organizado.

El aseguramiento permaneció bajo resguardo de agentes federales mientras continuaron las diligencias correspondientes dentro del puerto.

