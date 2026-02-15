Denuncian abusos y red de robo en gestión de Marx Arriaga con la SEP

Despidos injustificados, acoso laboral y una presunta red de cobros indebidos se registraron en la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) en la gestión de Marx Arriaga, de acuerdo con la denuncia de una persona que laboró en la dependencia.

“Hoy ha sido un gran día por muchas razones, pero la principal es que se logró un acto de justicia para varias personas que trabajaron en la DGME durante estos años y que fueron violentadas, acosadas laboralmente, despedidas de un momento a otro sin explicación alguna, tal cual como dice Marx que le hicieron”, publicó en una carta en Facebook, la cual fue difundida por la investigadora Alma Maldonado.

El denunciante asegura que en diversos casos “mandaron a la Policía a sacar a la gente de sus espacios de trabajo, o acordonaron el lugar y les quitaron las computadoras”.

“¿Con qué calidad moral se victimiza y martiriza cuando él actuó con violencia y autoritarismo en contra de sus trabajadores? ¿O también argumenta que la gente contratada por honorarios no tiene derechos laborales?”, expresó.

Señaló que, en un afán de control, se enviaba a trabajadores que, según él, “se portaba mal”, a la bodega “a manera de castigo ejemplar”.

La acusación más grave apunta a Sady Loaiza, director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la SEP, quien antes de llegar a México colaboró para el régimen de Nicolás Maduro y ha declarado abiertamente su militancia chavista.

“Armó toda una red de robo hacia los propios trabajadores de honorarios, engañando a gente de su equipo para que fueran ellos y no él, quienes pidieran el dinero y lo depositaran a la cuenta de su pareja, diciéndoles a todos que era para necesidades de la dirección”.

En la carta también se cuestiona la autoridad moral del exfuncionario y se afirma que “nadie puede comprar nuestras convicciones ni arrastrarnos a cometer actos cuestionables y que vale la pena luchar contra la injusticia aunque el adversario se crea Goliat”.