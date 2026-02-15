Denuncian abusos y red de robo en gestión de Marx Arriaga con la SEP

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 15 febrero 2026
    Denuncian abusos y red de robo en gestión de Marx Arriaga con la SEP
    El denunciante asegura que en diversos casos “mandaron a la Policía a sacar a la gente de sus espacios de trabajo, o acordonaron el lugar y les quitaron las computadoras”. REFORMA

El denunciante asegura que en diversos casos “mandaron a la Policía a sacar a la gente de sus espacios de trabajo”

Despidos injustificados, acoso laboral y una presunta red de cobros indebidos se registraron en la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) en la gestión de Marx Arriaga, de acuerdo con la denuncia de una persona que laboró en la dependencia.

“Hoy ha sido un gran día por muchas razones, pero la principal es que se logró un acto de justicia para varias personas que trabajaron en la DGME durante estos años y que fueron violentadas, acosadas laboralmente, despedidas de un momento a otro sin explicación alguna, tal cual como dice Marx que le hicieron”, publicó en una carta en Facebook, la cual fue difundida por la investigadora Alma Maldonado.

TE PUEDE INTERESAR: Dirección General de Materiales Educativos de la SEP con Marx Arriaga recibió 228% más recursos en 2024

El denunciante asegura que en diversos casos “mandaron a la Policía a sacar a la gente de sus espacios de trabajo, o acordonaron el lugar y les quitaron las computadoras”.

“¿Con qué calidad moral se victimiza y martiriza cuando él actuó con violencia y autoritarismo en contra de sus trabajadores? ¿O también argumenta que la gente contratada por honorarios no tiene derechos laborales?”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Delgado dice que Arriaga rechazó cambios a libros y opciones de salida; indaga quién pidió policías en la SEP

Señaló que, en un afán de control, se enviaba a trabajadores que, según él, “se portaba mal”, a la bodega “a manera de castigo ejemplar”.

La acusación más grave apunta a Sady Loaiza, director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la SEP, quien antes de llegar a México colaboró para el régimen de Nicolás Maduro y ha declarado abiertamente su militancia chavista.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum afirma que libros de texto y Nueva Escuela Mexicana ‘no van a cambiar’ tras relevo en la SEP

Armó toda una red de robo hacia los propios trabajadores de honorarios, engañando a gente de su equipo para que fueran ellos y no él, quienes pidieran el dinero y lo depositaran a la cuenta de su pareja, diciéndoles a todos que era para necesidades de la dirección”.

En la carta también se cuestiona la autoridad moral del exfuncionario y se afirma que “nadie puede comprar nuestras convicciones ni arrastrarnos a cometer actos cuestionables y que vale la pena luchar contra la injusticia aunque el adversario se crea Goliat”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Robos
Abuso de autoridad

Localizaciones


México

Personajes


Marx Arriaga Navarro

Organizaciones


SEP

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Tras el derrocamiento de Maduro a manos de Washington a principios de enero, el Gobierno Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la ex vicepresidenta chavista. FOTO:

EU suaviza más las restricciones para petroleras en Venezuela
Mario Delgado planteó que el país requiere formación de vanguardia y con alcance social, con respaldo institucional a estudiantes.

Mario Delgado destaca logros de estudiantes en robótica durante Encuentro Nacional del TecNM

La SSC detuvo a seis personas y turnó el caso al Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Rescatan a joven secuestrado en Xochimilco; SSC detiene a seis personas tras operativo simultáneo
Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana

Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana
El cateo forma parte de acciones coordinadas de seguridad en Michoacán, donde indicios quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para análisis pericial.

Localizan estructuras de drones y municiones tras operativo en Uruapan, Michoacán
Sostienen que resulta “ética y administrativamente indefendible” que se canalicen recursos públicos para sufragar gastos médicos privados.

Indignación por fondos de víctimas: acusan que pagaron hospital privado a político tras atentado a balazos
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T