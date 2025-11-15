Más de una docena de heridos en la protesta de la Generación Z en la CDMX

México
/ 15 noviembre 2025
    Más de una docena de heridos en la protesta de la Generación Z en la CDMX
    Cientos de jóvenes, supuestamente pertenecientes a la Generación Z, protestaron contra el actual gobierno. FOTO: CUARTO OSCURO | Rogelio Morales Ponce

Después que gente encapuchada destruyera las barricadas, varios enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes concluyeron el golpes y quemaduras

Durante la protesta del 15 de noviembre, convocada por el movimiento ‘Generación Z’ los manifestantes lograron derrumbar la barricada que protegía la entrada al Palacio Nacional.

En redes sociales, se han viralizado fotografías y metrajes de cómo las autoridades del SSC utilizan equipo anti motines contra los manifestantes.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¡Lo mandaron matar!’: abuela de Carlos Manzo acusa a Morena y apunta a Leonel Godoy

Aunque no se ha reportado la participación de un ‘Bloque Negro’ gente enmarcada logró derribar la barricada. En el sitio, las autoridades utilizaron humo blanco, gas lacrimógeno y agua para retener la protesta.

Aunque la protesta se convocó como pacifica, se reportó que más de una docena de asistentes han sido heridos, después que los encapuchados derribaran la barricada.

Para medios locales, testigos y paramédicos informaron que los incidentes fueron provocados, presuntamente, por golpes en la cabeza con piedras y quemaduras con petardos.

En paralelo, se informó que otro contingente lanzó piedras contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las autoridades lanzaron gases lacrimógenos para dispersar los manifestantes.

$!Cientos de jóvenes supuestamente pertenecientes a la Generación Z, protestaron contra el actual gobierno.
Cientos de jóvenes supuestamente pertenecientes a la Generación Z, protestaron contra el actual gobierno. FOTO: CUARTO OSCURO | Rogelio Morales Ponce

Se reportó que durante los enfrentamientos en el Palacio Nacional, 5 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fueron trasladados en ambulancias del ERUM al hospital tras ser heridos durante la protesta.

TE PUEDE INTERESAR: Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX

A causa de los disturbios, el Metro de la Ciudad de México informó que dejará de ofrecer servicios, de manera temporal, en las estaciones que van de Hidalgo al Zócalo/Tenochtitlan.

Temas


Violencia
protestas
Manifestaciones

Localizaciones


CDMX
México

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Manifestantes vestidos de blanco avanzan por el Centro Histórico de Saltillo, portando imágenes religiosas y pancartas con consignas en contra del Gobierno Federal durante la movilización de este sábado.

Saltillo: exige la llamada Gen Z seguridad y justicia por asesinato de Carlos Manzo
Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX

Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX
Apoyarán particularmente jefas de familia que han sostenido hogares sin redes de seguridad ni ahorros para la vejez.

Sheinbaum impulsa la Pensión Mujeres Bienestar: ‘El próximo año nos va a ir mejor’
También reportaron que la funcionaria no tenía experiencia para el cargo y que tampoco había evidencia del título que presumía de doctora por el “Centro de Estudios de Posgrado en Derecho”, cursado en un solo año.

Renuncia funcionaria de la SCJN por ser exhibida de ser ‘influencer’ en su tiempo laboral
Cuerpos de palestinos no identificados devueltos por Israel son introducidos en un camión para su posterior entierro, en el hospital Nasser, en Jan Yunis, Gaza, el 14 de noviembre de 2025.

Israel devuelve cuerpos de 15 palestinos a Gaza, donde desplazados lidian con lluvias invernales
El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos, llega a aguas del Caribe.

¿Qué es la operación ‘Lanza del Sur’ y por qué genera dudas?
Trump y su gobierno han insistido durante mucho tiempo en que los aranceles no aumentan los precios al consumidor. FOTO:

EU elimina aranceles sobre carne, café y frutas debido a presión en precios al consumidor
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos de Alemania, Italia y Grecia.

Cuáles son los grupos ‘antifa’ europeos designados por Trump como grupos terroristas