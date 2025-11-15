Más de una docena de heridos en la protesta de la Generación Z en la CDMX
Después que gente encapuchada destruyera las barricadas, varios enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes concluyeron el golpes y quemaduras
Durante la protesta del 15 de noviembre, convocada por el movimiento ‘Generación Z’ los manifestantes lograron derrumbar la barricada que protegía la entrada al Palacio Nacional.
En redes sociales, se han viralizado fotografías y metrajes de cómo las autoridades del SSC utilizan equipo anti motines contra los manifestantes.
Aunque no se ha reportado la participación de un ‘Bloque Negro’ gente enmarcada logró derribar la barricada. En el sitio, las autoridades utilizaron humo blanco, gas lacrimógeno y agua para retener la protesta.
Aunque la protesta se convocó como pacifica, se reportó que más de una docena de asistentes han sido heridos, después que los encapuchados derribaran la barricada.
Para medios locales, testigos y paramédicos informaron que los incidentes fueron provocados, presuntamente, por golpes en la cabeza con piedras y quemaduras con petardos.
En paralelo, se informó que otro contingente lanzó piedras contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las autoridades lanzaron gases lacrimógenos para dispersar los manifestantes.
Se reportó que durante los enfrentamientos en el Palacio Nacional, 5 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fueron trasladados en ambulancias del ERUM al hospital tras ser heridos durante la protesta.
A causa de los disturbios, el Metro de la Ciudad de México informó que dejará de ofrecer servicios, de manera temporal, en las estaciones que van de Hidalgo al Zócalo/Tenochtitlan.