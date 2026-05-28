Matan a hijo de regidor de Tlajomulco frente a Expo Guadalajara

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    Matan a hijo de regidor de Tlajomulco frente a Expo Guadalajara
    Dentro del camión quedó el cuerpo de Adrián, quien recibió el impacto de bala cuando intentaba abordar la ruta. Cuartoscuro / Archivo

El joven fue víctima colateral de un altercado vial entre el chofer de la ruta 186 y el conductor de un automóvil compacto

GUADALAJARA, JAL.- Adrián Salinas Vázquez, hijo de Adrián Octavio Salinas, regidor con licencia y actual coordinador de Proyectos Estratégicos en el Ayuntamiento de Tlajomulco, murió este mediodía tras recibir un disparo cuando intentaba subir a una unidad del transporte público frente a la Expo Guadalajara.

El joven fue víctima colateral de un altercado vial entre el chofer de la ruta 186 y el conductor de un automóvil compacto, quien abrió fuego contra la unidad antes de escapar.

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El asesinato ocurrió pasadas las 12:00 horas, en el cruce de Mariano Otero y Las Rosas, donde el camión realiza parada frente a la Expo Guadalajara.

Se trata de uno de los cruces más transitados de la ciudad, por lo que a la multitud habitual que diariamente se mueve por la zona se sumó una fuerte afluencia de personas debido a una convención médica que se celebraba dentro del recinto ferial.

AGRESOR LOGRA ESCAPAR

La dependienta de una cafetería ubicada a unos metros de la parada relató que sí alcanzó a escuchar el disparo, aunque inicialmente creyó que se trataba del tronido de un escape.

Sin embargo, segundos después escuchó gritos y observó cómo varias personas descendían corriendo de la unidad, mientras un automóvil, aparentemente plateado o verde, escapaba a toda velocidad.

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Dentro del camión quedó el cuerpo de Adrián, quien recibió el impacto de bala cuando intentaba abordar la ruta.

De acuerdo con testigos, el conflicto entre ambos conductores comenzó sobre Mariano Otero y Lázaro Cárdenas, donde tuvieron un desacuerdo, aunque luego continuaron su trayecto.

BALA IMPACTA A JOVEN

Pero cuando el transporte público hizo parada para recoger pasajeros frente a la Expo, el conductor del sedán alcanzó la unidad, descendió del vehículo y disparó directamente contra la ventana del conductor.

La bala atravesó el cristal, pero no impactó al chofer, sino al joven que subía al camión.

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Adrián cayó herido sobre las escaleras de acceso y murió prácticamente al instante. Cuando los paramédicos llegaron al sitio ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El agresor logró escapar, aunque las autoridades aseguraron que ya cuentan con datos suficientes para identificarlo e iniciar su búsqueda.

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