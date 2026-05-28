Frena Ariadna Montiel aspiraciones de Salgado Macedonio a gubernatura de Guerrero

CDMX.- Así como lo hizo con Saúl Monreal en Zacatecas, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, frenó las aspiraciones del senador de Morena Félix Salgado Macedonio a la Gubernatura de Guerrero. La presidenta morenista se reunió con el legislador, quien, al ser padre de la Gobernadora guerrerense, Evelyn Salgado, no podrá participar en la encuesta que realizará el partido en los próximos meses para definir al candidato al Gobierno estatal.

“Tuve el alto honor de dialogar con mi presidenta nacional de morena Ariadna Montiel Reyes, a quien reconozco como una gran mujer, con mucho talento, inteligencia y valentía, para conducir el destino de nuestro partido”, escribió el senador en su cuenta de Facebook.

MONTIEL SE REÚNE TAMBIÉN CON MONREAL El martes pasado, Montiel informó que se reuniría con todos los candidatos a un cargo de elección en el 2027 que, por la regla de nepotismo, no podrán participar en las encuestas. “Le agradezco mucho a Saúl que haya aceptado declinar a su aspiración a gobernar el estado de Zacatecas. Voy a ir hablando con algunos compañeros que tienen algún planteamiento (similar), no hay que dejar de reconocer que ellos son compañeros que vienen desde hace muchos años luchando con nosotros y hay que atenderlos, darles una explicación, lo entienden, pues son compañeros del movimiento, coinciden con los principios de Morena y siempre, siempre hay que atender.

“Decía el presidente López Obrador, que el problema que se soslaya, estalla”, aseguró la ex secretaria del Bienestar.

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