Merma inseguridad al agro sinaloense

Para México, Sinaloa es uno de los estados más sobresalientes en su producción agrícola y uno de los más afectados por la inseguridad. No solo es la entidad más importante del país por su producción de granos básicos como el maíz, sino también en frutas y hortalizas como el jitomate, chile verde y mango.

Sin embargo, sequías, conflictos comerciales con Estados Unidos, falta de políticas públicas y un creciente estado de inseguridad han trastocado la producción agroalimentaria de este estado, que ahora gobierna, de forma interina, Yeraldine Bonilla.

‘Sinaloa siempre ha mostrado que tiene productores de clase mundial. Desgraciadamente, también tiene un serio problema de seguridad, un tema de que ahí pues estuvieron ciertos grupos (criminales) que controlaron y manejaron, y derivado de la descomposición de esto, pues vive con la mayor inseguridad’, consideró Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Recordó que desde hace 19 meses que iniciaron los enfrentamientos entre grupos criminales en la entidad, los productores sufren extorsiones para movilizar sus mercancías, para acceder al agua, robos en transporte, y otros hechos delictivos, que impactan en el aumento de costos y restan competitividad a su producción.

En 2023, dijo, Sinaloa reportó una producción agropecuaria total por 12.8 millones de toneladas, la cual cayó 26.4% en 2024, cuando se reportaron 9.4 millones de toneladas.

Un año después, en 2025, la entidad continuó con su declive productivo con una caída anual de 12%, con 8.3 millones de toneladas de alimentos producidos, añadió Anaya.

A pesar de este golpe a su producción y al problema de inseguridad que vive Sinaloa, acotó, su producción agroalimentaria es bien valorada a nivel mundial, por lo que incluso con una menor producción por volumen, el estado ha podido mantener sus arcas estables, debido al valor que alcanzan sus cosechas.

‘Este estado con todo y los temas es de clase mundial’, destacó.

En el caso del maíz, donde lidera en producción, tiene niveles de productividad de 12 a 13 toneladas por hectárea promedio, que es por arriba del promedio de Estados Unidos.

Además, es el primer productor de tomate rojo o jitomate, ya que el 22% de la producción de ese alimento se produce en Sinaloa.

‘Es el estado que más exporta tomate (rojo) hacia Estados Unidos, porque ahí se van nuestras exportaciones’, puntualizó el especialista en entrevista sobre el tema.