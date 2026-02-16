México, el país con menor desempleo entre miembros de la OCDE: presume Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la mandataria presentó las cifras como evidencia de los resultados económicos del país, subrayando que la transformación impulsada en los últimos años ha tenido impacto en el mercado laboral.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México mantiene la menor tasa de desempleo entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con datos internacionales recientes correspondientes a 2025.

Según los datos, México se ubica junto con Corea, Japón e Israel entre las economías con tasas de desempleo iguales o inferiores al 3 %, mientras que otras naciones enfrentan niveles considerablemente más altos.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL: CONTRASTES ENTRE ECONOMÍAS

En contraste con México, países como España y Finlandia registraron tasas de desempleo de dos dígitos, alcanzando aproximadamente 10.5 % y 10.3 %, respectivamente, lo que refleja diferencias estructurales en sus mercados laborales.

Dentro de la Unión Europea y la eurozona, las tasas se mantuvieron relativamente estables en octubre de 2025, alrededor del 6 % y 6.4 %, cifras superiores a los niveles mexicanos, aunque cercanas a mínimos históricos recientes.

Entre los países fuera de la eurozona, el desempleo mostró variaciones: aumentó en Suecia y Colombia, mientras que disminuyó en Noruega, Canadá y Australia, evidenciando dinámicas laborales distintas según cada región.

DESEMPLEO JUVENIL: MÉXICO TAMBIÉN ENTRE LOS MÁS BAJOS

Uno de los indicadores más relevantes es el desempleo juvenil, que suele duplicar la tasa general en muchos países. En el caso de México, la tasa para personas de 15 a 24 años se ubicó en 5.7 %, una de las más bajas dentro de la OCDE.

Solo Japón e Israel registraron cifras menores, mientras que países como Suecia, España, Chile y Finlandia superaron el 20 %, lo que significa que al menos uno de cada cinco jóvenes enfrenta desempleo en esas economías.

A nivel general de la OCDE, el desempleo juvenil alcanzó 11.2 %, más del doble que el promedio total, lo que evidencia la dificultad global para integrar a los jóvenes al mercado laboral.

DIFERENCIAS EN EL TMEC Y OTROS INDICADORES

En comparación con los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), México también presenta mejores cifras en desempleo general.

Estados Unidos registró alrededor de 4.4 %, mientras Canadá alcanzó 6.8 %, ambos por encima del nivel mexicano. En desempleo juvenil, las diferencias también son notables, con tasas superiores al 10 % en Estados Unidos y más del 13 % en Canadá.

Estos datos reflejan las particularidades del mercado laboral mexicano, caracterizado por alta participación en sectores formales e informales, así como por políticas de empleo implementadas en los últimos años.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL DESEMPLEO EN MÉXICO

• México ha mantenido tasas de desempleo históricamente bajas en comparación internacional.

• El desempleo juvenil suele ser el doble del general en la mayoría de países del mundo.

• Factores como la economía informal influyen en las estadísticas laborales mexicanas.

El panorama presentado muestra un escenario favorable en términos de empleo, aunque especialistas coinciden en que el reto continúa siendo mejorar la calidad laboral, los salarios y la formalización del trabajo en el país.