México: productores piden medidas técnicas y no más retenes contra gusano barrenador

México
/ 8 diciembre 2025
    México: productores piden medidas técnicas y no más retenes contra gusano barrenador
    La asociación insiste en reforzar la estrategia científica para contener la plaga. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

AMEG afirma que la plaga solo se erradica con mosca estéril y vigilancia epidemiológica, no con trámites que afectan la cadena de suministro

ACUÑA, COAH.- La Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG) reconoció la gravedad de la plaga del gusano barrenador y reafirmó su compromiso con la sanidad animal; sin embargo, advirtió que las medidas derivadas de la declaratoria de emergencia nacional han detonado una sobrerregulación sin precedente que ya afecta directamente la cadena de suministro de carne en México.

El organismo señaló que la proliferación de retenes federales y estatales dificulta el traslado de ganado desde los estados del sur hacia los centros de engorda en el norte, generando retrasos, mayores costos y un entorno operativo que no contribuye a frenar la plaga.

Recordó que el gusano barrenador se transmite por moscas y afecta a cualquier animal de sangre caliente, por lo que los controles excesivos al movimiento de ganado sano no inciden en su propagación.

La AMEG advirtió que la sobrerregulación ya provoca desabasto regional, cuellos de botella logísticos y pérdida de competitividad, efectos que comienzan a reflejarse en un incremento de costos y, en consecuencia, en el precio final de la carne para las familias mexicanas.

El sector enfrenta además un doble reto: contener la emergencia sanitaria mientras se ajusta a un escenario presupuestal adverso, pues el proyecto de presupuesto federal 2026 contempla recortes en sanidad e inocuidad pese a la necesidad de fortalecer capacidades técnicas.

La asociación subrayó que la evidencia científica demuestra que la erradicación del gusano barrenador depende de medidas técnicas especializadas: programas de liberación de mosca estéril, vigilancia epidemiológica, atención inmediata de casos y campañas de reporte oportuno.

“Más retenes, más trámites y más inspecciones no detienen la plaga”, puntualizó.

Finalmente, la AMEG reiteró su disposición para trabajar con el Gobierno Federal, los estados y el Congreso de la Unión en una estrategia integral que proteja la sanidad, garantice el abasto, reduzca afectaciones económicas y asegure la competitividad del sector ganadero que alimenta a México

