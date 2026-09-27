México se unirían con ‘Ley Antimemes’ a Rusia, Nicaragua, Angola...

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    México se unirían con ‘Ley Antimemes’ a Rusia, Nicaragua, Angola...
    De concretarse una legislación que permita criminalizar la libertad de expresión, México se sumaría a países que han utilizado distintas figuras legales para castigar o restringir. ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La iniciativa, que plantea pena de prisión y sanciones económicas, debe ser aprobada en el pleno de la Cámara alta

De concretarse una legislación que permita criminalizar la libertad de expresión, México se sumaría a países que han utilizado distintas figuras legales para castigar o restringir expresiones consideradas ofensivas hacia gobernantes o instituciones del Estado.

Morena en el Senado aprobó durante la semana, en comisiones, una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para prohibir las parodias y memes que emplean la identidad gráfica del Gobierno. La iniciativa, que plantea pena de prisión y sanciones económicas, debe ser aprobada en el pleno de la Cámara alta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/higinio-martinez-defiende-la-ley-antimemes-asegura-que-morena-no-busca-censurar-MH23713593

En Rusia, Turquía, Tailandia, Zimbabwe y Angola existen disposiciones que alcanzan expresamente o en la práctica este tipo de expresiones digitales.

En Nicaragua, Cuba, Venezuela, China, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Tanzania, Uganda y Nigeria, las restricciones operan mediante leyes de ciberdelitos, difamación, “noticias falsas”, seguridad nacional, orden público u otras figuras que pueden utilizarse para perseguir determinadas expresiones en internet.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-4t-alista-hasta-7-anos-de-carcel-por-memes-y-parodias-a-la-imagen-del-gobierno-GA23675443

Y 2 ESTADOS LO SIGUEN CRIMINALIZANDO

La difamación en México sólo sigue tipificada como delito penal en NL y Yucatán.

En el Congreso, esperan turno iniciativas de ley que sancionan con cárcel los memes y parodias, iniciativas que se conocen como “Ley Antimemes”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/matizan-ley-antimemes-pero-sigue-pena-de-carcel-JO23694962

Los demás estados que contemplaban el tipo penal lo derogaron en la década pasada, y fue eliminada del Código Penal Federal en 2007.

En ambos estados es un delito de pena alternativa, es decir, la pena de cárcel se sustituye por una multa, salvo casos extraordinarios de delincuentes reincidentes.

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