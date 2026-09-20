Inicia Roberto Velasco actividades en la 81 Asamblea General de la ONU en Nueva York

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    Inicia Roberto Velasco actividades en la 81 Asamblea General de la ONU en Nueva York
    Con el jeque qatarí el Canciller habló acerca del trabajo conjunto para “explorar áreas de cooperación y oportunidades de inversión en México”. Cortesía

El titular de la SRE mantuvo un encuentro con el Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar

CDMX.- El Canciller Roberto Velasco Álvarez inició este domingo sus actividades en Nueva York en el marco de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde asistió a un desayuno de trabajo organizado por el Foro Económico de Qatar y mantuvo un encuentro con Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de ese país.

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El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre los detalles de este encuentro en sus redes sociales, en donde destacó que mantuvo un diálogo con el jeque qatarí acerca del trabajo conjunto entre ambos países, con el objetivo de “explorar áreas de cooperación y oportunidades de inversión en proyectos estratégicos en México”.

SHEINBAUM NO ASISTIRÁ A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

Según lo dado a conocer por medios internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum no asistirá de manera personal a la Asamblea General de este año, por ello en su representación asistirá el Canciller Velasco.

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Además de la Presidenta, otros mandatarios no asistirán al encuentro, a diferencia de líderes latinoamericanos como Antonio Kast (Chile), Keiko Fujimori (Perú), Daniel Noboa (Ecuador), Javier Milei (Argentina) y Rodrigo Paz (Bolivia), quienes sí han confirmado su presencia en el foro global.

ENCUENTRO VELASCO-AL THANI EN NUEVA YORK

De acuerdo con lo publicado por Velasco Álvarez, en el desayuno que sostuvo con el Primer Ministro y Canciller de Qatar tuvo la oportunidad de saludarlo y de conversar acerca del trabajo conjunto entre ambas naciones, con el objetivo de explorar áreas de oportunidad en temas de inversión, proyectos estratégicos y cooperación.

Si bien en el mensaje no se dan a conocer detalles acerca de sectores específicos, acuerdos concretos o montos destinados a la inversión, por lo que se deduce esta oportunidad como un acercamiento general entre ambos funcionarios.

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Hasta ahora la Cancillería mexicana no ha dado a conocer a detalle el itinerario oficial que desarrollará el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante su estancia en Nueva York, tampoco anuncios adicionales derivado de estos encuentros.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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