Mientras buscaban a mineros desaparecidos, hallan 10 narcocampamentos en Sinaloa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 febrero 2026
    Mientras buscaban a mineros desaparecidos, hallan 10 narcocampamentos en Sinaloa
    Autoridades mantienen labores para localizar a 10 trabajadores de la minera Vizsla Silver que se encuentran desaparecidos desde el 23 de enero. CUARTOSCURO

En operativo, encontraron municipios, un artefacto explosivo y 10 campamentos clandestinos en sierra de Sinaloa

En plena operación de búsqueda de los 10 mineros privados de la libertad en la Sierra de Concordia, en Sinaloa, fuerzas federales localizaron infraestructura operativa del crimen organizado, municiones, equipo táctico, un artefacto explosivo improvisado y al menos 10 campamentos clandestinos, informaron fuentes navales.

Personal de la Cuarta Región Naval, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó recorridos aéreos y terrestres en el poblado El Verde, donde aseguró mil 600 cartuchos, 46 cargadores, un explosivo improvisado, cuatro chalecos tácticos y un casco balístico.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Sonora a capo de red de fentanilo buscado en EU

El artefacto explosivo fue neutralizado y destruido en el lugar por especialistas.

Durante una segunda acción, ahora en la comunidad de Los Naranjos, también en Concordia, las fuerzas federales localizaron e inhabilitaron 10 campamentos utilizados por la delincuencia organizada, presuntamente como puntos de descanso, vigilancia y control territorial en la sierra.

El hallazgo ocurre dentro del despliegue militar activado tras la desaparición de 10 trabajadores mineros en la zona serrana de Concordia, un corredor estratégico entre Mazatlán, el Estado de Durango y la zona alta de Rosario.

La región es considerada históricamente un territorio de disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente por rutas de trasiego hacia Durango y el llamado Triángulo Dorado, control de pistas clandestinas en la sierra, extracción minera informal utilizada para lavado de dinero y refugio logístico para células armadas, dijeron las fuentes.

En esa área operan campamentos móviles con vigilancia armada, radios, explosivos artesanales y barricadas improvisadas, usados tanto para emboscadas como para impedir el ingreso de fuerzas federales.

El pasado 23 de enero, un grupo armado irrumpió en el campamento minero conocido como La Clementina, en la comunidad Pánuco, del Municipio de Concordia, y privó de la libertad a ingenieros y personal técnico que realizaban trabajos para contratistas de Vizsla Silver.

Los trabajadores fueron privados de la libertad cuando se trasladaban a un punto de extracción en la zona serrana, momento en el que se dejó de tener contacto con ellos.

Familiares reportaron su desaparición, lo que detonó una operación conjunta del Ejército, Marina, Guardia Nacional y SSPC, quienes activaron el envío de aeronaves, fuerzas especiales y células de inteligencia.

El operativo permanece activo en la Sierra de Concordia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcotráfico

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Alrededor de las 18:00 horas del 5 de febrero se registró un ataque armado en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Nuevo León: Balacera en el centro de Monterrey deja 7 heridos, entre ellos una menor de edad
En 2023, cuando era regidor, dijo en su declaración patrimonial tener ingresos por compraventa de caballos.

Escondió edil de Tequila su declaración patrimonial
Acompañantes de Hugo Aguilar, ministro presidente de SCJN, son captados limpiándole los zapatos.

Colaboradores de Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, son captados limpiándole los zapatos (VIDEO)
Coahuila forma parte de los estados donde se mantiene activo el Operativo Frontera Norte, que a un año de su inicio ha dejado miles de detenciones y decomisos de droga y armas.

Coahuila, entre los estados clave del Operativo Frontera Norte a un año de su arranque
Invitación. El intérprete evitó revelar spoilers sobre su show de medio tiempo y pidió al público dejarse llevar por la música.

Bad Bunny promete ‘una gran fiesta’ y llevará su cultura al Show de Medio Tiempo del Super Bowl
De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, las vacaciones iniciarán el lunes 30 de marzo y terminarán el viernes 10 de abril.

SEP confirmó las fechas de vacaciones de Semana Santa en 2026 para preescolar, primaria y secundaria
En el antecedente más reciente entre Santos Laguna y Tigres en el Apertura 2025, los felinos se impusieron 1-0 en el Estadio TSM Corona de Torreón con gol de Ángel Correa al minuto 55.

Tigres vs Santos: previa del duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX
El miércoles, personal de resguardo del Senado había colocado sellos en la puerta del espacio habilitado.

Quitan sellos de puerta de salón de belleza del Senado