Mientras buscaban a mineros desaparecidos, hallan 10 narcocampamentos en Sinaloa

En plena operación de búsqueda de los 10 mineros privados de la libertad en la Sierra de Concordia, en Sinaloa, fuerzas federales localizaron infraestructura operativa del crimen organizado, municiones, equipo táctico, un artefacto explosivo improvisado y al menos 10 campamentos clandestinos, informaron fuentes navales.

Personal de la Cuarta Región Naval, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó recorridos aéreos y terrestres en el poblado El Verde, donde aseguró mil 600 cartuchos, 46 cargadores, un explosivo improvisado, cuatro chalecos tácticos y un casco balístico.

El artefacto explosivo fue neutralizado y destruido en el lugar por especialistas.

Durante una segunda acción, ahora en la comunidad de Los Naranjos, también en Concordia, las fuerzas federales localizaron e inhabilitaron 10 campamentos utilizados por la delincuencia organizada, presuntamente como puntos de descanso, vigilancia y control territorial en la sierra.

El hallazgo ocurre dentro del despliegue militar activado tras la desaparición de 10 trabajadores mineros en la zona serrana de Concordia, un corredor estratégico entre Mazatlán, el Estado de Durango y la zona alta de Rosario.

La región es considerada históricamente un territorio de disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente por rutas de trasiego hacia Durango y el llamado Triángulo Dorado, control de pistas clandestinas en la sierra, extracción minera informal utilizada para lavado de dinero y refugio logístico para células armadas, dijeron las fuentes.

En esa área operan campamentos móviles con vigilancia armada, radios, explosivos artesanales y barricadas improvisadas, usados tanto para emboscadas como para impedir el ingreso de fuerzas federales.

El pasado 23 de enero, un grupo armado irrumpió en el campamento minero conocido como La Clementina, en la comunidad Pánuco, del Municipio de Concordia, y privó de la libertad a ingenieros y personal técnico que realizaban trabajos para contratistas de Vizsla Silver.

Los trabajadores fueron privados de la libertad cuando se trasladaban a un punto de extracción en la zona serrana, momento en el que se dejó de tener contacto con ellos.

Familiares reportaron su desaparición, lo que detonó una operación conjunta del Ejército, Marina, Guardia Nacional y SSPC, quienes activaron el envío de aeronaves, fuerzas especiales y células de inteligencia.

El operativo permanece activo en la Sierra de Concordia.