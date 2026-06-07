Migración/ Repunta en Texas captura migratoria

De acuerdo con los datos más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, la detención de migrantes repuntó 98 por ciento en abril pasado respecto al mismo mes de 2025 en el Sector Laredo de la Patrulla Fronteriza. Así, en abril pasado se reportó la detención de mil 484 indocumentados en la zona frente a los 749 del mismo mes del 2025.

Luego de que en el primer año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca la detención de indocumentados al intentar entrar de México a Estados Unidos se desplomó a niveles récord, la captura de migrantes por parte de Washington se ha disparado en los cruces de Tamaulipas con Texas. Sin embargo, las cifras actuales aún son bajas comparadas con los máximos históricos del 2022.

Además, en esa área los incrementos fueron del 75% en marzo y del 63% en febrero, cuando se empezó a romper la tendencia a la baja.

Pero estos números están por debajo de las 9 mil 101 capturas de abril del 2022, año que alcanzó uno de sus picos en la administración del demócrata Joe Biden e inició su tendencia a la baja, caída que se agudizó con el republicano Trump.

A su vez, en el sector del Valle del Río Grande, que va de McAllen a Brownsville, los aumentos fueron del 34 por ciento en abril, del 62 por ciento en marzo y del 7 por ciento en febrero.

La tendencia al alza siguió durante mayo, cuando nuevamente se registra la captura de grupos de 20 migrantes o más escondidos en tráileres o que cruzan el Río Bravo.

REAPARECEN GRUPOS Y RIESGOS

La frontera de Tamaulipas con Texas no solo registra un repunte en la cantidad de indocumentados detenidos, sino también un cambio en el tipo de migración.

A diferencia de los últimos años, cuando el éxodo de Venezuela, Haití y Cuba impulsó la migración, ahora la mayoría de los detenidos proviene de México, quienes viajan en grupos de 20 o más personas. Este método que no se registraba de forma relevante en el 2025, cuando se hundió el arribo de indocumentados en el primer año de la nueva Presidencia de Donald Trump.

Se trata en su mayoría de adultos solos que buscan trabajar en Estados Unidos, en contraste con los migrantes que llegaban de Sudamérica y el Caribe, quienes arribaban con familias con niños por asilo humanitario en la frontera, programa cancelado por Trump.

En una muestra de la reaparición de los grupos de migrantes, las autoridades estadounidenses reportaron el pasado miércoles la captura de 20 migrantes de México, Honduras y Guatemala que eran trasladados en un tráiler en Laredo, Texas.

Previamente, el 24 de mayo, la Patrulla Fronteriza informó que capturó a 20 indocumentados en una casa de seguridad de Laredo y, tres días después, reportó a 20 migrantes en un tráiler, en el mismo sector.